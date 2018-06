INICIATÍVA ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO PODALA TRESTNÉ OZNÁMENIE NA R. F

Na snímke zľava Lukáš Füle, Karolína Farská, Juraj Šeliga a Veronika Bruncková - aktivisti z iniciatívy Za slušné Slovensko podali na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na poslanca Národnej rady SR a bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za ohováranie a šírenie poplašnej správy 15. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martina Kriková Na snímke zľava Lukáš Füle, Karolína Farská, Juraj Šeliga a Veronika Bruncková - aktivisti z iniciatívy Za slušné Slovensko podali na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie na poslanca Národnej rady SR a bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za ohováranie a šírenie poplašnej správy 15. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martina Kriková

Bratislava 15. júna (TASR) - Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko podali v piatok na Generálnej prokuratúre SR v Bratislave trestné oznámenie na poslanca Národnej rady SR a bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za šírenie poplašnej správy a ohováranie. Reagujú tak na Ficove vyjadrenia k občianskym zhromaždeniam a ich usporiadateľom, ktoré sa začali organizovať na Slovensku po februárovej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Iniciatíva Za slušné Slovensko tvrdí, že niekoľko mesiacov počúva o tom, ako sa tu niekto snaží o štátny prevrat, organizáciu chaosu v krajine či ako sú organizátori zhromaždení prepojení na zahraničie či amerického finančníka Georgea Sorosa. "Na začiatku sme to ignorovali. Keď sme však minulý týždeň počuli opäť dookola výroky poslanca Fica o tom, ako sa tu niekto snažil uvrhnúť krajinu do chaosu, ako sme poprepájaní a niekto nás organizuje, tak nám pretiekol pohár trpezlivosti. Sadli sme si nad jeho všetky výroky štyri mesiace dozadu a povedali sme si, že podávame na neho trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy a ohováranie," povedal člen iniciatívy Juraj Šeliga.Fico, v čase keď bol ešte premiérom, sa podľa zástupcov iniciatívy snažil ľudí zastrašiť, čo sa malo napríklad prejaviť aj v jeho vyhlásení o destabilizácii krajiny či o pripravených dlažobných kockách pred Úradom vlády SR. "My máme informácie od polície, že počas všetkých zhromaždení sa nestal ani jeden incident. Nikto nezaútočil na žiadne verejné budovy a nikto nič nezničil. Fico ani ďalší sa nemôžu tváriť, že vyhrajú voľby a môžu všetko, útočiť na ľudí a rozprávať o tom, ako sa niekto snaží destabilizovať krajinu či útočiť na vládu," podotkol Šeliga.Slovensko je podľa neho demokratickou krajinou a ľudia majú právo sa vyjadriť a volať po novej i slušnej vláde. Iniciatíva tvrdí, že sa Fico snaží vytvárať vnútorného nepriateľa. Jej členovia zozbierali tiež zhruba 50 strán dokumentov, ako niektorí ľudia útočia na organizátorov zhromaždení. "Myslíme si, že sa nemôžeme len prizerať takýmto skutom, ale musím povedať rázne nie," poznamenala členka iniciatívy Karolína Farská.Iniciatíva Za slušné Slovensko zároveň avizuje ďalší pochod, ktorý bude v piatok (22.6.) od 17.00 h v Bratislave a v ďalších slovenských mestách. Chce tak ešte pred letnými prázdninami ľuďom ukázať, že svoj boj za slušnú a spravodlivú krajinu nevzdáva. "Chceme ľuďom povedať, že treba pravdivo pomenovať problémy, ale zároveň formovať víziu krajiny. Treba jasne ukázať politikom, že nemôžu všetko," skonštatoval Šeliga.