Inter podľahol Juventusu: Spalletti: Nezaslúžili sme si prehrať

Hráči Interu Miláno, s č.37 Slovák Milan Škriniar reagujú po góle Douglasa Costu z Juventusu Turín v zápase 35. kola talianskej Serie A 28. apríla 2018 v Miláne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 29. apríla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín boli v sobotňajšom zápase 35. kola talianskej Serie A blízko k druhej ligovej prehre za sebou. Na ihrisku Interu Miláno prehrávali na začiatku 87. minúty s oslabenými domácimi 1:2, no v úplnom závere dokázali na San Sire dvoma gólmi otočiť skóre vo svoj prospech.Hostia sa ujali vedenia v 13. minúte, keď sa strelou zvnútra šestnástky presadil Douglas Costa. Následne dostal červenú kartu za prišliapnutie nohy Maria Mandžukiča domáci Matias Vecino. Juventus mal zápas pod kontrolou, no druhý gól do polčasovej prestávky nepridal. Sieť za domácim brankárom Samirom Handanovičom síce rozvlnil v nadstavenom čase úvodného dejstva Blaise Matuidi, ale jeho gól neplatil pre ofsajd.Interu sa podarilo v 52. minúte vyrovnať, keď po centri Joaa Cancela hlavou skóroval kapitán Mauro Icardi. Oslabení "Nerazzurri" bojovali, Juventusu boli minimálne vyrovnaným súperom. V 65. minúte si prihrávku Ivana Perišiča zrazil do vlastnej bránky Andrea Barzagli a domáci dokonca viedli 2:1. Inter pokračoval v oduševnenom výkone aj naďalej, no v závere sa hralo prakticky už len na jeho bránku. Tri minúty pred koncom hostia vyrovnali, keď strelu Juana Cuadrada z veľkého uhla nešťastne tečoval za Handanovičov chrbát slovenský obranca Milan Škriniar. V 89. minúte strhol víťazstvo na stranu hostí presnou hlavičkou Gonzalo Higuain.povedal autor víťazného zásahu podľa agentúry AP. Turínčania zostali na čele ligovej tabuľky, sú štyri body pred SSC Neapol. Ten však môže znížiť odstup opäť na jediný bod v nedeľňajšom zápase proti Fiorentine.vyhlásil trénerMassimiliano Allegri. Kouč domáceho mužstva Luciano Spalletti napriek prehre pochválil svojich zverencov.uviedol Spalletti podľa portálu gazzetta.it."Nerazzurri" zotrvali tri kolá pred koncom ligovej sezóny na piatom mieste bod za Laziom Rím, ktoré má pred sebou nedeľňajší zápas na pôde FC Turín.