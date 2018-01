Investíciou roka v Žiari nad Hronom má byť obnova zimného štadióna

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein

Žiar nad Hronom 8. januára (TASR) - Rekonštrukcia zimného štadióna, výstavba takmer 3,7 kilometra dlhého cyklochodníka či rozsiahla rekonštrukcia ciest a chodníkov. To sú najväčšie investičné plány, ktoré chce žiarska samospráva v roku 2018 na území mesta zrealizovať.Mesto Žiar nad Hronom bude tento rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 15,048 milióna eur. Podľa primátora Petra Antala sa v rámci neho počíta s niekoľkými významnými, ale aj viacerými menšími investíciami. Tou najväčšou by mala byť podľa jeho slov rekonštrukcia zimného štadióna, na ktorý poslanci v rozpočte vyčlenili milión eur.Rozpočet mesta počíta aj so spolufinancovaním projektov. Jedným z nich je už schválený a dotáciou podporený projekt výstavby cyklochodníka, ktorý by mal prepojiť mesto s priemyselným parkom. "Máme podané žiadosti o prefinancovanie revitalizácie vnútroblokových priestorov celého sídliska Pod Vŕšky. Verím, že budeme úspešní," uviedol Antal.Ďalšou plánovanou investíciou, ktorá však záleží aj od úspešnosti pri žiadaní dotácie, bude doplnenie jednej technologickej linky v centre zhodnocovania odpadov. "Budú to aj rôzne menšie projekty, do ktorých sme sa zapojili, avšak čas ukáže, či budeme aj úspešní," podotkol primátor.Obyvateľov však podľa jeho názoru bude určite zaujímať, že na súvislé opravy ciest a chodníkov pôjde tento rok o 250.000 eur viac ako vlani. Celková čiastka preinvestovaná na tento účel bude podľa Antala 430.000 eur.Tohtoročný rozpočet mesta zatiaľ nepočíta s rekonštrukciou plavárne. Táto téma bude podľa Antala aktuálna po vyhodnotení hospodárenia mesta v roku 2017 a schvaľovaní záverečného účtu mesta. "Je množstvo investičných projektov ešte rozpracovaných, ktoré budú postupne dopĺňané v priebehu roka na schválenie poslancami mestského zastupiteľstva," dodal v tejto súvislosti žiarsky primátor.