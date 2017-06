Iracká armáda odrazila útoky islamistov pri Mósule a Kirkúku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 26. júna (TASR) - Iracké ozbrojené sily zastavili v nedeľu pri centre mesta Mósul veľkú vlnu útokov, ktorú mali spáchať samovražední atentátnici zo skupiny Islamský štát (IS). Oznámila to iracká armáda.Terčom útokov bola chudobná štvrť Háj al-Tanak západne od mósulského Starého mesta, ktoré je poslednou baštou militantov z IS v tejto severoirackej metropole.Ide o prvú vlnu útokov hlásených mimo Starého mesta, odkedy sa pred týždňom začala operácia s cieľom dobyť túto historickú časť mesta z rúk islamistických džihádistov, píše agentúra Reuters.Odrazenie útoku IS hlásili predtým v priebehu dňa aj jednotky irackých Kurdov, a to neďaleko mesta Kirkúk, centra ropného priemyslu ležiaceho juhovýchodne od Mósulu.Útok bol podľa miestnych bezpečnostných zdrojov zameraný proti obranným pozíciám kurdských síl známych ako péšmarga v meste al-Dibs severozápadne od Kirkúku. Následne zrážky trvali vyše hodinu a zabili pri nich najmenej dvoch militantov, uviedla agentúra DPA.