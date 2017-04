Iracké vládne sily tvrdia, že dobyli staroveké mesto Hatra

Na archívnej snímke staroveké iracké mesto Hatra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 26. apríla (TASR) - Iracké jednotky dobyli staroveké mesto Hatra, ležiace na severe Iraku neďaleko Mósulu, kde sily podporované Spojenými štátmi bojujú už niekoľko mesiacov s militantmi z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na velenie irackých polovojenských jednotiek.Hovorca irackou vládou podporovaných polovojenských jednotiek uviedol, že vládne sily dobyli 2000 rokov staré mesto Hatra zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva Organizácie OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO), ležiace približne tri kilometre od súčasného mesta nesúceho rovnaké meno.Iracké sily však často tvrdia, že militantov z IS vytlačili z oblastí, ktoré ani zďaleka nemožno pokladať za zabezpečené, alebo sa opäť rýchlo ocitnú v ich rukách, pripomenula AP.Hatra je na zozname UNESCO od roku 1985. Leží približne 110 kilometrov severozápadne od Mósulu, de facto hlavného mesta Islamského štátu v Iraku. Bola založená v 3. storočí pred n.l. a je známa svojimi chrámami a budovami s klenutými sieňami.Militanti z IS zničili v roku 2014 a 2015 staroveké lokality Hatra, Nimrúd a Ninive v Iraku, ale do vzduchu vyhodili aj chrámy, hrobky a Víťazný oblúk v sýrskom meste Palmýra. Historické pamiatky sú totiž podľa nich prejavom modloslužobníctva.