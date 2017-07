Irán odsúdil čínsko-amerického vedca na desať rokov väzenia za špionáž

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 17. júla (TASR) - Iránsky súd poslal na desať rokov do väzenia 37-ročného čínsko-amerického bádateľa z Princetonskej univerzity, ktorý bol usvedčený zo špionáže. Oznámil to v nedeľu hovorca iránskeho súdnictva Gholámhosejn Mohsení Ežeí, ktorého cituje agentúra Reuters.Xiyue Wang, držiteľ amerického i čínskeho pasu, bol zadržaný v lete minulého roku, keď sa pokúsil opustiť Irán. Podľa zmieneného hovorcu odsúdený bádateľ zhromažďoval tajné informácie a dokumenty na priamy príkaz USA. Iránska justícia spresnila, že Xiyue Wang skopíroval 4500 dokumentov.Svoju špionážnu činnosť mal pritom vykonávať pod pretvárkou "vedeckého výskumu". Rodák z Pekingu bol podľa príslušných iránskych úradov aktívny v Centre pre iránske a perzské štúdie Princetonskej univerzity, ktoré má napojenie na západné spravodajské služby, ako aj na Izrael, tvrdí Teherán.Iránske úrady v rámci záťahu voči "západnej infiltrácii" zatkli desiatky umelcov, novinárov a podnikateľov, a to vrátane Iráncov, ktorí sú držiteľmi i amerického, kanadského či európskeho občianstva. Tento krok podkopal úsilie umierneného iránskeho prezidenta Hasana Rúháního o dialóg so Západom i domáce reformy.