Irán zopakoval, že nové sankcie USA sú porušením jadrovej dohody

Teherán 3. augusta (TASR) - Irán zopakoval dnes tvrdenie, že nové sankcie zo strany Spojených štátov predstavujú porušenie prelomovej dohody z roku 2015, ktorá sa týka iránskeho jadrového programu.Internetová stránka iránskej štátnej televízie priniesla vyjadrenie námestníka ministra zahraničných vecí Abbása Arághčího, podľa ktorého bola táto dohoda porušená a Teherán bude na to reagovať "inteligentne", pričom sa nenechá "zatiahnuť do americkej politiky".Dodal, že pripravený je zoznam 16 protiopatrení, ktoré síce nespresnil, ale prezradil, že niektoré z nich budú znamenať "zdokonalenie" iránskych ozbrojených síl, píše agentúra AP.Nové sankcie voči Iránu, ktoré v stredu schválil americký prezident Donald Trump, postihujú osoby zapojené do iránskeho programu balistických rakiet, ako aj iránske revolučné gardy, a zavádzajú zbrojné embargo.Predmetom uvedenej dohody medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami vrátane USA je obmedzenie iránskeho jadrového programu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií zo strany Západu.