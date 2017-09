Iránsky prezident vystúpi na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN

Na archívnej fotografii Hassan Rúhaní. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 14. septembra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání vystúpi 20. septembra na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku, informovala agentúra AP.Podľa nej sa Rúháního návšteva v sídle OSN, ktorú v stredu oznámila iránska štátna televízia, uskutoční v čase spochybňovania dodržiavania dohody, v ktorej sa Teherán pred dvoma rokmi zaviazal obmedziť svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa už niekoľko mesiacov diskutuje o zrušení dohody, ktorú s Iránom podpísalo šesť veľmocí (USA, Rusko, Čína, Británia, Francúzsko a Nemecko). Trump hrozil zrušením dohody ešte v predvolebnej kampani. Jeho vláda teraz vyzýva OSN, aby vyslala do Iránu inšpektorov, ktorí by skontrolovali vojenské zariadenia. Teherán to ale odmieta.Okrem toho Trump začiatkom augusta schválil nové sankcie voči Iránu - postihujú osoby zapojené do iránskeho programu balistických rakiet, iránske revolučné gardy a zavádzajú zbrojné embargo. Irán vyhlásil, že nové sankcie zo strany Spojených štátov predstavujú porušenie prelomovej dohody z roku 2015.Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Jukija Amano 11. septembra uviedol, že Iránjadrovej dohody. Dodal však, že konečný verdikt ohľadne dodržiavania dohody je na šiestich svetových mocnostiach, ktoré ju s Teheránom uzavreli. Amano sa takto vyjadril na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí 35-člennej Rady guvernérov MAAE vo Viedni.