Írsko usporiada referendum o ústavnom zrušení deliktu rúhania sa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 13. júna (TASR) - Írsko usporiada v októbri referendum o tom, či sa má z ústavy vypustiť trestný čin rúhania sa. Oznámil to v utorok írsky minister spravodlivosti Charles Flanagan, ktorého cituje agentúra Reuters.Írska vláda schválila prípravu návrhu zákona, ktorým sa má z ústavy vypustiť rúhanie, v rámci svojich záväzkov uskutočniť ústavnú reformu. Referendum sa pravdepodobne bude konať v rovnaký deň ako prezidentské voľby.Ministri vnímajú májový plebiscit o interrupciách ako míľnik na ceste k zmene krajiny, ktorá bola pred niekoľkými desaťročiami jednou zo spoločensky najkonzervatívnejších v Európe, a sú pripravení presadiť ďalšie ústavné reformy.Po októbrovom referende by malo nasledovať ďalšie hlasovanie, tentoraz ohľadom kontroverznej zmienky v ústave, ktorá hovorí o. Podľa Flanagana ide o dôležitý krok pre medzinárodnú reputáciu Írska.zakončil Flanagan.V májovom referende vyše 66 percent írskych voličov podporilo liberalizáciu prísnych zákonov obmedzujúcich vykonávanie interrupcií. Za zrušenie zákazu sa vyslovilo 1,4 milióna voličov, čo bolo viac, než sa očakávalo. Proti bolo približne 724.000 hlasujúcich. Referendum rozdelilo tradične katolícke Írsko, v ktorom obe strany viedli emotívnu kampaň.Na základe výsledkov má byť z ústavy odstránený dodatok, podľa ktorého sa život ženy a život jej nenarodeného dieťaťa považujú za rovnocenné; parlament dostane možnosť legalizovať interrupcie až do 12. týždňa tehotenstva.