Iva Bittová so skupinou Čikori sa predstaví slovenským poslucháčom

Česká hudobníčka Iva Bittová, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. mája (TASR) – Známa huslistka, speváčka a príležitostná herečka Iva Bittová prichádza na Slovensko spolu so skupinou Čikori, aby tu predstavili svoj nový album At Home, ktorý nadväzuje na úspešné pesničkové albumy Bíle inferno a Čikori.V rámci koncertného At Home Tour 2017 vystúpia v štyroch slovenských mestách, prvým bude koncert 22. mája v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Žilina (23.5.), Trnava (1.6.) a Banská Bystrica (2.6.).Táto „hudobná chameleónka“, ako o Ive Bittovej hudobní publicisti občas hovoria, pre jej prakticky nemožné hudobné 'zaškatuľkovanie' či priradenie k jednému hudobnému žánru, už pred mnohými rokmi prestala byť fenoménom len moravsko-slovensko-českým a zaradila sa k popredným svetovým interpretom. O to viac poteší, keď si vo svojom nabitom koncertnom pláne, zahŕňajúcom nielen európske, ale aj zaoceánske pódiá, vyčlení čas aj pre koncerty v našich končinách. Vždy je tu vítaná s povestnou slovenskou srdečnosťou, koniec koncov – z južného Slovenska pochádzal jej otecko, hudobník telom aj dušou - ako o ňom sama Iva hovorí. Maminka pochádzala zasa zo slováckeho kraja, rovnako sa venovala hudbe, a tak niet divu, že aj ich deti (Iva má ešte dve sestry) zdedili hudobný talent a v dospelosti sa vydali na hudobnú dráhu.Jedna zo sestier – Ida Kelarová je známa predstaviteľka world music, autorka workshopov a interpretka rómskych balád a piesní, druhá zo sestier Regina sa venuje hudobnej dramaturgii a samotná Iva prerástla hranice svojej domoviny a žne úspechy po celom svete. V posledných rokoch sa z Moravy presídlila do USA, kde našla potrebný pokoj a inšpiráciu do ďalšej tvorby.osvetľuje dôvody svojho nového domova v Hudson Valley v štáte New York, kde prebýva v dome v lone prírody, obklopená tým, čo má najradšej. Odtiaľ vyráža na koncertné pódiá po celom svete a o pár týždňov navštívi aj Slovensko.Príde sem predstaviť piesne zo svojho najnovšieho albumu At Home, ktorý vyšiel koncom minulého roka vo vydavateľstve Pavian Records a prináša celkom deväť nových autorských skladieb. Tie svojou poetikou, hudobnou náladou a celkovým vyznením skvelým spôsobom nadväzujú na legendárny album Bíle inferno, za ktorý spolu so skupinou Čikori dostala Cenu Akadémie populárnej hudby a v roku 2003 aj ocenenie Zlatá platňa. Najnovší album At Home sa nahrával v rozmedzí dvoch rokov a celková pohoda, pokoj a vyrovnanosť sú zrejmé už na prvé vypočutie.Kapela Čikori sa naživo predstaví v zložení, v akom nahrávala album, teda Iva Bittová (spev, husle, perkusie), Vladimír Václavek (akustická a elektrická gitara), Jaromír Honzák (kontrabas, basgitara) a Oskar Tőrők (trúbka, krídlovka). Ako špeciálny hosť bude Ivu Bittovú a jej spoluhráčov sprevádzať aj Antonín Fajt (klávesy, elektronika), syn Ivy Bittovej a Pavla Fajta, známeho avantgardného hudobníka a bubeníka.Vstupenky na koncerty sú v predaji na webovej stránke drhorak.sk a v sieťach ticketportal.sk aj predpredaj.sk. TASR informovala PR manažérka Beáta Rožárová.