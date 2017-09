Izrael zlikvidoval dron, ktorý smeroval do jeho vzdušného priestoru

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 19. septembra (TASR) - Izraelské vojenské velenie oznámilo dnes zostrelenie bezposádkového lietadla, ktoré v oblasti Golanských výšin smerovalo do izraelského vzdušného priestoru.Izraelská armáda vo svojom vyhlásení nespresnila, komu zostrelený dron patril, ani miesto, kde bol spozorovaný. Zatiaľ podľa agentúry AP nie je jasné ani to, či mal vletieť do izraelského vzdušného priestoru, alebo sa v ňom ocitol nedopatrením.Izraelský denník Haarec vo svojom internetovom vydaní napísal, že dron letel smerom zo Sýrie.Podľa spravodajského servera Ynetnews bol stroj zneškodnený izraelským protilietadlovým systémom Patriot. V dôsledku incidentu boli jednotky izraelskej armády v tomto sektore uvedené do stavu pohotovosti.K podobnej udalosti v oblasti Golanských výšin už tento rok raz došlo. Dron vtedy do izraelského vzdušného priestoru vletel zo Sýrie.Izrael takmer nepociťuje, že v susednej Sýrii už siedmy rok trvá občianska vojna - s výnimkou striel zblúdených cez spoločnú hranicu, čo izraelské velenie pripisuje chybnej taktike armády bojujúcej na strane sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Izrael na tieto incidenty reaguje zvyčajne odvetnou paľbou na pozície sýrskej armády. K týmto incidentom dochádza v oblasti Golanských výšin, ktoré Izrael anektoval od Sýrie v roku 1967.