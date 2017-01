Izraelská polícia vypočula manželku premiéra Netanjahua

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Jeruzalem 12. januára (TASR) - Izraelská polícia vypočula v stredu večer manželku premiéra Benjamina Netanjahua. Išlo o súčasť vyšetrovania podozrení, že premiér prijímal dary od bohatých podnikateľov, čo by bolo v rozpore s jeho postavením verejného činiteľa. Výsluch trval niekoľko hodín, informovali dnes bez ďalších podrobností izraelské médiá.Predseda vlády v rámci vyšetrovania, ktoré prebieha od začiatku roka, absolvoval už dva výsluchy. On sám všetky podozrenia z prijímania nelegálnych darov odmieta ako nezmyselné a politicky motivované.Denník Haarec a iné izraelské médiá priniesli pred časom informácie, že na základe predbežného vyšetrovania prijal Netanjahu dary v hodnote "státisícov šekelov", ktoré mu mali odovzdať izraelskí aj zahraniční podnikatelia. Istý izraelský filmový producent pôsobiaci v Hollywoode mal údajne Netanjahuovi a jeho žene darovať cigary a šampanské v hodnote tisícov dolárov.Netanjahu (67) pôsobí vo funkcii premiéra už štvrté volebné obdobie a ak zostane na čele vlády do konca budúceho roka, stane sa najdlhšie slúžiacim lídrom v dejinách Izraela.