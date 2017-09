Izraelský premiér vidí v Kolumbii obrovský pokrok

Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 14. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a kolumbijský prezident Juan Manuel Santos sa zaviazali posilniť spoluprácu svojich krajín v oblasti vedy a cestovného ruchu, informovala dnes agentúra AP.Netanjahu pricestoval v stredu do Kolumbie, a to z Argentíny, kde sa začala jeho cesta po krajinách Latinskej Ameriky. Ide o vôbec prvú návštevu úradujúceho predsedu vlády židovského štátu v Latinskej Amerike od vzniku Izraela v roku 1948. Po Kolumbii privítajú izraelského premiéra ešte v Mexiku, odkiaľ sa presunie do New Yorku na Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov. Tam by sa mal stretnúť aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom.Netanjahu v Kolumbii vyhlásil, že tam vidíktorýKolumbia a Izrael majú už dlhý čas úzke vojenské vzťahy, i keď sa vyskytli chvíle napätia, poznamenala AP a dodala, že Santos označil Izrael zav súvislosti s historickým mierovým procesom v Kolumbii.Povstalci z ľavicových Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) podpísali v júni 2016 dohodu o ukončení bojov s vládou, čím sa skončila vyše 50 rokov trvajúca občianska vojna, ktorá si vyžiadala viac než 220.000 obetí na životoch. Kolumbijská vláda vyhlásila ozbrojený konflikt za oficiálne skončený v auguste tohto roka po tom, ako pozorovatelia OSN odviezli posledný kontajner naložený zbraňami a muníciou, ktoré im na základe mierovej dohody povstalci dobrovoľne odovzdali.