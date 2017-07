Izraelský vojak, ktorý zabil Palestínčana, pôjde do domáceho väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 17. júla (TASR) - Na izraelského vojaka odsúdeného na 18 mesiacov väzenia za to, že vlani zastrelil zraneného Palestínčana, uvalili izraelské úrady domáce väzenie, v ktorom by mal zostať až do začiatku odvolacieho konania naplánovaného na tento mesiac. Informovala o tom dnes agentúra AP.Seržant Elor Azaria (20) zasahoval vlani v marci pri útoku v meste Hebron v Predjordánsku. Palestínčan aj s ďalším mužom vtedy nožom zaútočili na príslušníkov izraelskej armády. Vojaci spustili na útočníkov paľbu, pričom jedného z nich zabili hneď.Druhý - 21-ročný Ábid Fatah Šaríf - zostal ležať na zemi, ale ešte sa hýbal a nikoho nemohol ohroziť. Azaria na Šarífa vystrelil znovu a zasiahol ho do hlavy. Očitý svedok incident zaznamenal na video, ktoré bolo neskôr zverejnené na internete. Udalosť rozdelila izraelskú spoločnosť aj vládu na zástancov a odporcov tohto činu.Azaria vypovedal, že sa vtedy domnieval, že Šaríf môže mať na sebe vestu s výbušninou. Prokuratúra naopak tvrdila, že išlo o akt pomsty a navrhovala pre neho troj- až päťročný väzenský trest.