J&T Real Estate plánuje vybudovať v Bratislave nové električkové trate

Bratislava 17. septembra (TASR) - Spoločnosť J&T Real Estate plánuje v Bratislave vybudovať na vlastne náklady v rámci svojho developerského projektu Spojená Bratislava nové električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra. Informuje o tom na svojom webe.Developer podal minulý mesiac na bratislavský magistrát žiadosť o posúdenie investičného zámeru, ktorého predmetom je riešenie vetvy Košická a Prístavná.uvádza investor.Výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán tvrdí, že ich návrhy električkových tratí vytvárajú možnosti rozvoja električky juhovýchodným smerom Vrakuňa, Podunajské Biskupice a tiež predpoklady pre jej začlenenie do systému integrovanej dopravy.povedal Pelikán.V rámci realizácie projektov Spojenej Bratislavy je developer pripravený na vlastné náklady vo výške 60 miliónov eur vybudovať električkové trate v celkovej dĺžke 4,2 kilometra, čím má pomôcť vytvoriť nosný mestský električkový okruh. Petržalská radiála by mala prechádzať jadrom ľavobrežného centra medzi nákupným strediskom na Pribinovej a novou budovou Slovenského národného divadla (SND), ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide a navzájom ich prepájať.vysvetlil developer.Na základe realizovaných dopravných analýz sa podľa neho ukazuje, že vybudovanie električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici plne pokryje požiadavky na dopravnú obsluhu priľahlého rozvojového územia. Ako tvrdí, vybudovaním novej električkovej trate Košická by mohla vzniknúť jedna z najvyužívanejších tepien MHD v Bratislave. Možné vybudovanie električkovej trate na Prístavnej ulici zase splní základnú podmienku pre fungovanie záchytného parkoviska Prístavný most.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal chce, aby o týchto zámeroch boli podrobne informovaní aj mestskí poslanci a aby bola na finálnom riešení široká odborná aj politická zhoda. Developera preto požiadal, aby svoj zámer prišiel predstaviť a prediskutovať na mestské zastupiteľstvo.Cieľom konceptu Spojená Bratislava je v partnerstve s mestom a ďalšími subjektmi vytvoriť na oboch brehoch Dunaja moderné centrum. To bude ťažiť z potenciálu rieky a bude prepojené kvalitnou verejnou dopravou. Do nového centra plánuje developer investovať viac ako 1,2 miliardy eur.