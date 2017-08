J. BARÁNEK: A. Danko riskuje, Smer-SD môže ísť do predčasných volieb

Ján Baránek. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 7. augusta (TASR) – To, že partner vypovedá koaličnú zmluvu, prakticky znamená, že v hlasovaniach nie je viazaný dohodou, a týmto krokom sa v podstate zúžila koaličná rada na dvoch partnerov Smer-SD a Most-Híd. Pre TASR to uviedol politológ Ján Baránek na margo rozhodnutia predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý dnes vypovedal koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016.Ako dôvod uviedol absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov. Taktiež stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.Na základe uvedeného si politológ myslí, že Andrej Danko zrejme nechce predčasné voľby, ale chce prehodnotiť koaličnú zmluvu a zmeniť pravidlá.konštatoval Baránek, pričom upozornil, že v tom prípade je potom na stole aj otázka nového prerozdelenia rezortov. Platilo by to však vtedy, ak by nepadla vláda.dodal.Podľa politológa sú štyri scenáre, ktoré môžu nastať: buď partneri uzatvoria novú koaličnú zmluvu, do ktorej sa začlenia body, ktoré požaduje Andrej Danko, alebo vláda bude vládnuť s tichou podporou, čo podľa politológa nie je reálne. Následne by bolo na dohode, či by rezorty zostali SNS, pričom si myslí, že nie. Treťou možnosťou je podľa neho pokus o zostavenie novej vlády, ak by koalícia naozaj zanikla a poslednou sú predčasné voľby.Očakáva, že teraz nastane rokovanie, netrúfol si však predstaviť, ako zareaguje Robert Fico.dodal, pričom vôbec nevylúčil možnosť, že budú predčasné voľby.uzavrel.