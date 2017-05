J. Kirschner: Autori a interpreti hudby chcú reformu autorského práva

Jana Kirschner, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 30. mája (TASR) - Európski autori a umelci požadujú od inštitúcií viac ochrany a zlepšenie ich postavenia vo vzťahu s veľkými sprostredkovateľmi internetových dát, ako sú Google, Facebook alebo YouTube, a tiež s platformami zameranými na šírenie hudby. Takáto legislatíva by bola krok správnym smerom, potvrdila slovenská speváčka a autorka piesní Jana Kirscher na podujatí "Meet the Autors" v Bruseli.V poradí druhý ročník tejto konferencie pripravilo Európske združenie spoločností autorov a skladateľov (GESAC), zastupujúce európske ochranné spoločnosti v oblasti hudobného, grafického, literárneho a dramatického umenia. Slovensko v rámci tohto združenia zastupuje Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA).Hlavným bodom bruselskej konferencie bola pripravovaná reforma autorského práva. Európska komisia predstavila v roku 2016 návrh novej smernice, ktorá má lepšie mapovať situáciu na trhu autorských práv. Smernicu má schvaľovať Európsky parlament, ktorý však poukazuje na viaceré nedostatky tohto návrhu.GESAC sa aj touto cestou a prostredníctvom osobných skúseností umelcov a autorov z viacerých krajín EÚ snaží europoslancom zodpovedným za túto oblasť dokázať, že je potrebná širšia, celoeurópska ochrana umelcov, ich práv a zárobkov, ako i zabezpečenie rovnakých podmienok podnikania pre prevádzkovateľov online služieb.S týmito názormi súhlasí aj speváčka Jana Kirschner, ktorá bola jednou z účinkujúcich v panelovej diskusii "Čo očakávajú autori od Európy?" V rozhovore pre TASR poukázala na nedostatky súčasného európskeho autorského práva a dodala, že všetci autori a interpreti na Slovensku by privítali zmenu.Kirschner vo svojom vystúpení spresnila, že dnešná doba je zložitá najmä pre mladých, začínajúcich autorov. Tí nemajú priazeň sponzorov a na jednej strane sú, tak ako všetci autori, vďační za možnosť šírenia ich hudby cez YouTube do celého sveta, ale napríklad pre získanie rovnakej odmeny ako za predaj 150 CD nosičov, na YouTube treba 4,5 milióna kliknutí."To nie je férové pre autorov," priznala Kirschner. Upozornila, že slovenskí hudobníci, autori a interpreti nemajú vlastné odbory, ktoré by zastupovali ich záujmy, čo je však širší európsky problém, ako dnes v Bruseli potvrdili aj umelci z iných krajín EÚ.opísala situáciu. Dodala, že lacné sťahovanie hudby neprináša autorom a interpretom "veľké zisky", a preto treba najprv právne regulovať internetové platformy.Kirschner ocenila, že na konferencii zo strany umelcov, ale aj europoslancov odznelo, že šírenie hudby nie je len o ekonomike, ale aj o zdieľaní hodnôt a zachovaní identity prostredníctvom umenia. Podľa nej to platí to najmä v súčasnosti, keď akoby celá Európa a celý svet prechádzali akousi krízou identity.Potrebu ochrany autorov a autorských práv zdôrazňuje aj Európska komisia, ktorá poukazuje aj na skutočnosť, že kultúrny a kreatívny priemysel v členských štátoch EÚ ako pevná súčasť digitálnej ekonomiky vytvára približne sedem miliónov pracovných miest, čím patrí medzi najvýznamnejších európskych zamestnávateľov.