J. Nagy: EP chce skrátiť rodinné spory a zabrániť únosom detí rodičmi

Na archívnej snímke slovenský europoslanec József Nagy. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - V krajinách Európskej únie každoročne dochádza približne k 1800 prípadom únosu dieťaťa rodičom do druhého členského štátu. Európsky parlament (EP) chce zaistiť zmierovacie konanie a právo dieťaťa vyjadriť sa v konaní. Uviedol to v stredu slovenský europoslanec József Nagy (Most-Híd).vyjadril sa k reforme v oblasti práv detí Nagy, ktorý je v EP vicekoordinátor Výboru pre občianske práva a spravodlivosť (LIBE) za Európsku ľudovú stranu (EPP).Podľa jeho slov by deti po novom mali dostať možnosť vyjadriť sa v rámci konania, bez nátlaku zo strany rodičov. Novinkou je tiež zmierovacie konanie, ktoré má súd zabezpečiť ako pri rozvodoch, aby sa preskúmala možnosť dohody strán dosiahnuť čo najlepšie riešenie v prospech dieťaťa. Rozhodnutia súdov by mali byť automaticky a bez odkladu vynútiteľné vo všetkých krajinách EÚ.spresnil slovenský europoslanec. Pripomenul, že v záujme lepšej ochrany detí sa koncom minulého roka podarilo presadiť, aby v každej krajine EÚ boli prevádzkované Linky detskej istoty s číslom 116 111 ako aj linky pre nezvestné, stratené deti na čísle 116 000, podľa potreby vo viacerých jazykoch.