J. PUKALOVIČ: Pri behaní nejde len o krátkodobý boom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) – V prípade behu nejde len o krátkodobý boom, ľudia chcú tráviť voľný čas aktívne a pritom si oddýchnuť. Každý šport vo svojej podstate vychádza z behu a preto je prirodzené, že beháva veľa ľudí. Pre TASR to povedal riaditeľ podujatia ČSOB marathon 2017 Jozef Pukalovič."Beh je vo svojej podstate jednoduchý, nenáročný šport, ktorý môže praktizovať každý a veľakrát si limity a ciele určujú ľudia sami. Beh je aj základ pre nadstavbové športy ako futbal, tenis, hokej, box a takmer pre všetky športy," povedal Pukalovič pre TASR.Dotkol sa aj určitého paradoxu, že na jednej strane beháva čoraz viac ľudí, na druhej však napríklad kondícia detí klesá. "Faktom je, že deti sú v porovnaní s nedávnou minulosťou a len mojím detstvom, mám 37 rokov, výrazne telesne a športovo na tom horšie, mnohé z nich nemajú základné pohybové návyky a keď aj majú nadšenie pre nejakú športovú aktivitu, čo je super a som rád, pohľad na ne po stránke pohybovej je hrozný," povedal Pukalovič.Podľa neho je problém v tom, že vymizlo sídliskové športovanie. "Dnes aj keď rodičia vedú deti k nejakému športu, väčšinou je to len otázka krúžkov, ktoré sú dva-, trikrát týždenne, ale čo ďalej. Telesná výchova v školách upadá, aj keď niekoľko pozitívnych signálov, napríklad v projekte detskej športovej atletiky zastrešenej Slovenským atletickým zväzom, tu je, ale to je len kvapka v mori," doplnil.Domnieva sa, že deti majú dnes množstvo iných lákadiel. "Nehovoriac o tom, že ambícia rodičov často predbieha ambície detí, čo je v drvivej väčšine prípadov na škodu a dieťa pri trvalom športovaní nevydrží. Východiskom je len to, že ruky k dielu pripoja všetci, štátna a samosprávna pomoc bude smerovať k rozvoju športovísk. To je úplne prvý predpoklad, aby sa deti venovali niečomu pravidelne - vytvoriť technické podmienky. A musia mať vzory, ktoré našťastie stále náš šport je schopný prinášať, deti sa musia hrať na Hamšíka, Škrteľa, Hossu, Sagana, Cibuľkovú či Martikána alebo Tótha," vysvetlil Pukalovič.Napriek istým zdravotným rizikám, športovanie podľa neho človeku určite viac dáva, ako si od neho berie. "Ako všade platí, všetko s mierou a nie nadarmo dobrí bežci hovoria, že sa behá hlavou a nie nohami. Pre hobby športovcov je ideálna kombinácia behanie, bicykel, plávanie, možno v zime bežky alebo lyžovanie, všetko sú to výborné športy, ktoré človeka nabijú energiou a dodajú mu šťavu," dodal.Podľa neho je dnes už veľmi podstatné venovať sa príprave aj z pohľadu tréningového plánu. Ak sa bežec chystá na nejaké špeciálne preteky, ako je napríklad maratón, mal by chodiť na pravidelné lekárske prehliadky aspoň raz ročne a hlavne počúvať svoje telo. "Chorobu vyležať, niekedy je najlepší tréning, keď si dá človek voľno. Ak do toho človek trochu zapojí hlavu a počúva svoje telo, určite mu športovanie vždy niekoľkonásobne viac dá, ako zoberie," uzavrel Pukalovič.