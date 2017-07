J. Rezník sa vzdal funkcie šéfa TASR, začína sa voľba nového riaditeľa

Na snímke nový generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorému odovzdal predseda NR SR Andrej Danko a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek dekrét o nastúpení do funkcie generálneho riaditeľa RTVS 17. júla 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude (TASR) mať dočasne nové vedenie. Jaroslav Rezník sa vzdal funkcie generálneho riaditeľa agentúry. Do zvolenia nového šéfa TASR ho na tomto poste nahradí doterajší riaditeľ stratégie TASR Vladimír Puchala. Vyplýva to z výsledkov dnešného zasadnutia Správnej rady TASR. Rezník sa v auguste ujme funkcie generálneho riaditeľa RTVS.Podľa zákona o RTVS sa musí novozvolený generálny riaditeľ do 30 dní od zvolenia vzdať všetkých funkcií, ktoré sú nezlučiteľné s postom šéfa RTVS.priblížil predseda Správnej rady TASR Vladimír Masár. Do zvolenia nového generálneho riaditeľa TASR je poverený riadením agentúry Puchala.uviedol.Správna rada zároveň odsúhlasila podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na nového generálneho riaditeľa TASR.dodal Masár. Termín na podanie prihlášok je do 18. augusta. Ďalšie zasadnutie správnej rady bude 24. augusta, keď sa budú otvárať obálky s prihláškami kandidátov. Na základe vyhodnotenia prihlášok sa správna rada opäť zíde 5. septembra, kedy dôjde k verejnému vypočutiu kandidátov a k samotnej voľbe generálneho riaditeľa TASR.Rezník považuje roky strávené v TASR za obdobie naplnené činorodou a kreatívnou prácou.uviedol Rezník.Podľa jeho slov TASR dnes disponuje rozsiahlymi servisnými službami či vlastnými koncovými médiami. Aj medzinárodné ocenenia, ktoré agentúra získala v posledných dvoch rokoch, podľa neho hovoria o tom, že je porovnateľná s inými európskymi agentúrami.dodal Rezník.Nový generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník si dnes z rúk predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) a predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka (Smer-SD) prevzal aj dekrét o zvolení do funkcie. Rezník na poste generálneho riaditeľa v auguste nahradí doterajšieho šéfa RTVS Václava Miku.