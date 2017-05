J.Richter: Pracujúci dôchodcovia by mohli byť zvýhodnení pri odvodoch

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. mája (TASR) - Minister práce Ján Richter (Smer-SD) pripustil, že je ochotný zaoberať sa otázkou zníženia daňovo- odvodového zaťaženia. Uviedol to počas dnešnej Hodiny otázok v parlamente, kde sa ho na zníženie daní pýtal nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Opatrenia v prospech nízkopríjmových ľudí by sa mohli objaviť aj v novom sociálnom balíčku, ktoré plánuje predstaviť vládna koalícia. Jedno z nich by podľa slov Richtera malo byť zamerané na pracujúcich dôchodcov.skonštatoval Richter.Vládna koalícia chce predstaviť nový balík sociálnych opatrení. Richter naznačil, že by sa v ňom malo objaviť opatrenie zamerané na podporu pracujúcich dôchodcov.avizoval minister práce.Zároveň skonštatoval, že v súvislosti so znižovaním daňovo- odvodového zaťaženia je potrebné pozrieť sa na to, či stačia vybrané odvody na výplatu sociálnych dávok, alebo je potrebné dotovať Sociálnu poisťovňu transfermi zo štátneho rozpočtu.adresoval opozícii Richter.Podľa Beblavého je ale pre občana dôležité celkové daňovo- odvodové zaťaženie.myslí si Beblavý. Ako príklad uviedol nízkopríjmových ľudí.vyčíslil Beblavý.