Jamiroquai zahviezdia na Colours of Ostrava 2017

Britská kapela Jamiroquai, nezameniteľná legenda funku a acid jazzu, je ďalšou veľkou potvrdenou hviezdou medzinárodného hudobného festivalu Colours of Ostrava 2017.

“Obnovenie Jamiroquai s excentrickým frontmanom Jay Kayom prídu do Ostravy s čerstvou “kozmickou” energiou. Predvedú svoju strhujúcu tanečnú show na pomedzí funku, acid jazzu, soulu, rocku, disca aj elektra,” láka riaditeľka festivalu Zlata Holušová. Jamiroquai od svojho vzniku v roku 1992 získali nominácie a cenu Grammy, víťazstvá v MTV Video Music Awards a Mobo Awards, viacero nominácií na Brit Awards, predali desiatky miliónov albumov, trhali rekordy v hitparádach, roztancovali obrie festivaly aj najväčšie koncertné haly.

Jamiroquai, ktorých založil v roku 1992 frontman Jay Kay, sa ako priekupníci “future funku” rýchlo presadili po celom svete a stala sa z nich jedna z najúspešnejších svetových kapiel. Od vydania debutového albumu Emergency on Planet Earth v roku 1993 dotiahli do dokonalosti to, ako chápať moderný pop a svojim poňatím ovplyvnili radu dnešných veľkých mien. Medzi ich slávnych fanúšikov patria Chance the Rapper, Pharrell, Tyler the Creator, Jungle, Redman alebo The Internet a hrali aj so Stevie Wonderom alebo Dianou Ross. Z Jamiroquai sa stala jedna z najrešpektovanejších inovatívnych kapiel našej doby.

Sedem ich albumov sa dostalo do britskej Top 10 (tri z toho na 1. miesto), získali Grammy, nominácie na Brit Awards a predali 26 miliónov albumov po celom svete. Sú zapísaní v Guinessovej knihe rekordov ako najpredávanejšie funkové album všetkých čias.

Jamiroquai - Bad Girl (Live @ Verona)

Jamiroquai - Virtual Insanity:

Jamiroquai - Cosmic Girl:

Jamiroquai - Deeper Underground:

Šestnásty ročník Colours of Ostrava prebehne od 19. do 22. júla opäť v unikátnom industriálnom areáli Dolních Vítkovic a Jamiroquai v programe dopĺňa také mená ako Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Afro Celt Sound System alebo Nouvelle Vague.

Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2017 sú v predaji na colours a v sieti Ticketpro. Aktuálna cena je 2290 Kč (80,08 EUR). V predaji je taktiež ubytovanie v stanovom mestečku, parkovanie alebo miesto pre karavan.

Portál 24hod.sk informoval Zdenko Hanout