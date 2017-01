JANČURA:Rezort dopravy asi navrhne súťaž na dopravcu na vlaky do Košíc

Na archívnej snímke Radim Jančura - majiteľ spoločnosti RegioJet. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy zrejme navrhne vyhlásenie súťaže, ktorou vyberie jedného dopravcu, čo bude prevádzkovať expresné vlaky na trase medzi Bratislavou – Košicami s dotáciou od štátu. Odhaduje to majiteľ spoločnosti RegioJet Radim Jančura.uviedol Jančura v rozhovore pre TASR.Štát podľa neho určí, z ktorých miest majú vlaky jazdiť, koľkokrát denne a stanoví parametre kvality a bude súťažiť, ktorý dopravca to bude schopný zrealizovať za menšie dotácie.dodal Jančura.Aktuálne totiž RegioJet oznámil, že od 31. januára prestane vypravovať vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami. Impulzom na takýto krok bolo podľa dopravcu opätovné zavedenie InterCity (IC) vlakov na túto trať. Spolu s cestujúcimi zadarmo v rýchlikoch na danej trase totiž podľa spoločnosti nie je dostatok cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčne nedotované vlaky na Slovensku uživiť.Rezort dopravy oznámil, že je pripravený na prípadné rokovania s RegioJetom a za diskusiu je aj samotný dopravca. Jediné východisko však vidí v tom, že by štát aj komerčným dopravcom preplácal aspoň polovicu z toho, čo hradí na kompenzáciu cestovného zadarmo v dotovaných rýchlikoch.RegioJet totiž avizuje, že by bol ochotný zaplatiť druhú polovicu z vlastného. V takomto prípade by podľa dopravcu mohli na trhu fungovať za rovnakých podmienok komerčné vlaky oboch dopravcov.doplnil Jančura.Takéto riešenie však podľa Jančuru neprejde.konštatoval majiteľ spoločnosti. Po stole by mal podľa neho buchnúť predovšetkým minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) a rozhodnúť. Ideálne by podľa neho bolo prípadne aj zrušenie cestovania zadarmo pre študentov a dôchodcov v diaľkovej doprave, ale toto podľa Jančuru určite nenastane.Rezort dopravy pritom avizoval, že "je možné dospieť aj k iným riešeniam, než sú vopred prezentované prostredníctvom médií". Konkrétny termín rokovaní obidvoch strán však zatiaľ nebol stanovený.Jančura vyčíslil, že za minulý rok previezli vlaky RegioJet na tejto trase približne 1,1 milióna cestujúcich. Aj keď od januára 2016 na trase už IC vlaky nejazdili, dopravca nebol v zisku. Spoločnosť pritom v marci 2016 a následne aj v lete zvýšila ceny cestovného. Aby vylepšila ekonomiku danej trate, začala aj autobusmi navážať cestujúcich k vlaku z menších miest na východe Slovenska.odhadol majiteľ spoločnosti.Neverí však, že po odchode Regiojetu z tejto trasy budú štátne IC vlaky v zisku.opísal. Po stiahnutí vlakov z trasy Bratislava – Košice chce dopravca posilniť linku Košice – Praha. Približne od marca by mali na trase vlaky jazdiť trikrát denne, namiesto súčasných dvoch spojov denne.