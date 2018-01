Japonská centrálna banka ponechala menovú politiku nezmenenú

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 23. januára (TASR) - Japonská centrálna banka ponechala v súlade s očakávaniami svoju uvoľnenú menovú politiku nezmenenú a na pôvodnej úrovni ponechala aj hlavnú úrokovú sadzbu, ako aj prognózu inflácie a ekonomického rastu.Podľa informácií Bank of Japan (BOJ) objem nákupu dlhopisov aj naďalej zostáva na úrovni 80 biliónov jenov (589,71 miliardy eur) ročne. Podobne, hlavnú úrokovú sadzbu ponechala na úrovni -0,1 %.Banka nezmenila ani prognózu vývoja inflácie. Jadrové spotrebiteľské ceny, očistené o ceny potravín, by vo fiškálnom roku 2018/2019 mali vzrásť o 1,4 %. To je rovnaká úroveň akú banka uvádzala v predchádzajúcej prognóze v októbri. Podobne ani odhad jadrovej inflácie na rok 2019/2020 sa oproti októbru nemenil a BOJ ho potvrdila na úrovni 1,8 %.Banka zároveň oznámila, že ekonomika pokračuje v miernom raste a tento trend by sa nemal meniť ani v nasledujúcom období. Aj v tomto prípade, podobne ako pri inflácii, BOJ svoj odhad vývoja ekonomiky nemenila. Aj naďalej očakáva, že vo fiškálnom roku 2018/2019 vzrastie japonská ekonomika o 1,4 %. Nezmenenú ponechala aj prognózu na ďalší fiškálny rok, a to na úrovni 0,7 %.