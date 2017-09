Japonský premiér: V prípade Severnej Kórey treba vyvinúť tlak

Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe sa zdravia počas stretnutia v západnom krídle Bieleho domu. Archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. septembra (TASR) - Tlak a nie dialóg potrebujeme na to, aby sme prinútili Severnú Kóreu upustiť od jadrového programu, povedal dnes vo svojom prejave na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku japonský premiér Šinzó Abe. Snahy vyriešiť problémy prostredníctvom dialógu vyšli podľa neho vždy znova a znova navnivoč.na to, aby začal Pchjongjang spolupracovať s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a vzdal sa svojich nukleárnych ambícií, dodal Abe. Preto sa podľa neho musia teraz svetoví lídri spojiť a voči Pchjongjangu začať uplatňovať sankcie a tlak.naliehal japonský líder.Abe pripustil, že Severnú Kóreu by mohla čakať veľmi dobrá budúcnosť, kebypoužila na posilnenie svojho hospodárstva a zlepšenie blahobytu v krajine.