Japonský výstražný systém pred zemetraseniami má 10 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio/Bratislava 1. októbra (TASR) - Japonská meteorologická agentúra spustila pred desiatimi rokmi 1. októbra 2007 prvý výstražný systém pred zemetraseniami pre verejnosť na svete.Systém je navrhnutý tak, aby reagoval na malé seizmické vlny, ktoré predchádzajú veľkým zemetraseniam. Varovanie tak prichádza niekoľko sekúnd pred ničivými otrasmi a upozorňuje na nebezpečenstvo ľudí v regiónoch, ktoré by mali byť najviac zasiahnuté.Výstrahu vysielajú japonské televízie a rádiá. Je dostupná aj v mobilnej sieti. Varovný systém si netreba zamieňať s predpoveďou zemetrasenia.Najničivejšie zemetrasenie Japonsko zažilo 1. septembra 1923. Jeho obeťami sa v regióne Kanto stalo takmer 140.000 ľudí. Na pamiatku obetí bol v roku 1960 vyhlásený 1. september za Deň prevencie pred pohromami. V tento deň po celom Japonsku prebiehajú cvičenia, ktoré pripravujú ľudí na to, ako sa správať pri zemetraseniach a ako si zachrániť život.Zemetrasenie v roku 1978 zasiahlo ostrov Honšú. Katastrofické zosuvy zničili 1100 bytových domov, čo malo za následok revíziu stavebného zákona upravujúceho výstavbu budov v seizmických zónach.Zemetrasenie v roku 1995 malo epicentrum v Kobe, šiestom najväčšom japonskom meste. Život pri ňom stratilo 6434 ľudí a 300.000 ľudí ostalo bez prístrešia. V roku 1997 bol na pamiatku obetí vybudovaný park. Tragédia viedla k zefektívneniu práce úradov zodpovedných za prevenciu pri katastrofách.Veľmi silné zemetrasenie, ktoré zasiahlo severovýchodnú časť Japonska v prefektúrach Iwate, Mijagi a Fukušima v roku 2011, preverilo verejný výstražný systém zavedený z roku 2007. Prírodná katastrofa si vyžiadala vyše 22.000 mŕtvych alebo nezvestných a spôsobila sériu vážnych havárií v jadrovej elektrárni Fukušima na severovýchodnom pobreží ostrova Honšú. Bez včasného varovania by počet obetí na životoch bol omnoho vyšší.Po tomto zemetrasení bol verejný výstražný systém označený za efektívny.