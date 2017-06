JAR schválila napriek kritike vývoz 800 kostier levov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 29. júna (TASR) - Juhoafrická republika v stredu oznámila, že schválila exportnú kvótu 800 kostier levov odchovaných v zajatí, čím vyvolala hnev ochrancov práv zvierat.Táto kvóta je v súlade s rozhodnutím, ktoré vlani prijali strany Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), argumentovalo juhoafrické ministerstvo životného prostredia.CITES zakázal export kostí levov žijúcich vo voľnej prírode, ale umožňuje stanoviť kvóty na kosti pochádzajúce z rozmnožovacích staníc zvierat žijúcich v zajatí.Na súkromných rančoch v JAR chovajú do 8000 levov, čo je vyše dvojnásobok levov, ktorí žijú v krajine vo voľnej prírode. Ranče sú však kritizované za to, že oddeľujú levie mláďatá od matiek, aby sa s nimi mohli turisti pomaznať, a tiež preto, že umožňujú lovcom trofejí strieľať čiastočne domestikovaných dospelých levov pri "lovoch", v ktorých zvieratá nemajú šancu uniknúť.JAR už po celé roky umožňuje export levích kostí do Ázie, kde sú využívané v tradičnej medicíne.Ministerstvo životného prostredia vyjadrilo "obavy, že ak by bol zakázaný obchod s kosťami pochádzajúcimi z levov odchovaných v zajatí, kosti by mohli byť získavané ilegálne z voľne žijúcej levej populácie".Podľa ochranárskej organizácie Pro Wildlife je zložité kontrolovať, či kosti pochádzajú z voľne žijúcich levov alebo zvierat v zajatí. Organizácia argumentuje, že obchod s kosťami levov podporuje pytliactvo.