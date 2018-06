Jaromír Nohavica si k narodeninám daroval nové CD a DVD, 65-ku oslávi dvoma koncertami v Bratislave Foto: Jaromír Nohavica Jaromír Nohavica si k narodeninám daroval nové CD a DVD, 65-ku oslávi dvoma koncertami v Bratislave Foto: Jaromír Nohavica

Bratislava 8. júna (OTS) - Čerstvý oslávenec Jaromír Nohavica si k narodeninám daroval nový album! CD a DVD zachytávajú ostravské koncerty z roku 2012 s Janáčkovou filharmóniou. Najúspešnejší český pesničkár oslávi 65. narodeniny na Slovensku dvoma exkluzívnymi koncertami. Dva večery po sebe 22. a 23. júna 2018 sa predstaví slovenským fanúšikom v bratislavskej Aegon Aréne NTC v Bratislave.Prvý večer v piatok 22. júna 2018 budú mať diváci na Slovensku možnosť vôbec po prvýkrát zažiť koncert Jaromíra Nohavicu v sprievode Janáčkovej filharmónie Ostrava. Aj v Čechách, kde Jaromír koncertuje častejšie, sa na pódiu s týmto programom objavuje skôr výnimočne. K pamätným vystúpeniam patrí vypredaná pražská O 2 Aréna. Počas bratislavského večera zaznejú v slovenskej premiére piesne Jaromíra Nohavicu v úprave pre spev, gitaru a symfonický orchester.„Program tohtoročných koncertov bude viac-menej rovnaký ako v roku 2012. Ale predsa len môžem prezradiť, že chystáme dve tri novinky,“ prezradilAutorom symfonických aranžmánov je dirigent ostravskej filharmónie pán Marko Ivanovic, ktorý bude spolu s Jaromírom stáť aj na pódiu. Ako hovoria sami účinkujúci, citlivé symfonické aranžmány dávajú mnohým už takmer zľudoveným pesničkám ďalší rozmer a prebúdzajú v poslucháčoch fantáziu. Bude to určite večer plný nezabudnuteľných hudobných zážitkov. Veď kedy inokedy budete mať možnosť naživo počuť „Těšínskou“, „Bláznivou Markétu“, „Petěrburg“, „Darmoděja“ či „Fotbal“ v podaní symfonického orchestra...„Je to pre nás česť, že sa na nás Jarek obrátil s ponukou, aby sme ho sprevádzali na tomto turné. Sme radi, že si spolu zahráme,“ uviedol riaditeľ Janáčkovej filharmónieOstravské koncerty z roku 2012 s Janáčkovou filharmóniou sú zachytené na novom albume Jaromíra Nohavicu s názvom „V Gongu“, ktorý vychádza presne dnes. CD a DVD obsahuje celkovo 15 skladieb, na DVD sú navyše tri bonusové materiály vrátane dokumentárneho filmu o vzniku tejto nahrávky. Slovenskí fanúšikovia si českú folkovú legendu Jarka Nohavicu budú môcť užiť aj na ďalšom koncerte v sobotu 23. júna 2018. V rovnakom priestore NTC Arény zahrá spolu s ním na pódiu len jeho dlhoročný spoluhráč poľský akordeonista a klávesista Robert Kusmierski a na perkusie ich bude sprevádzať Pavel Plánka. Pre veľký záujem sa organizátori rozhodli na tento koncert pridať miesta na sedenie.Vstupenky na oba koncerty si môžete kúpiť priamo u organizátora koncertu Dr.Horáka na Medenej 19 v Bratislave, na jeho webe www.drhorak.sk a v predajnej sieti Ticketportal. Upozornenie, koncerty sú neprístupné pre deti do 12 rokov. Aktuálne informácie nájdete na https://www.facebook.com/drhorak.sk/