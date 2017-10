Je mýtus, že ten, kto hovorí o samovražde, ju nikdy nespácha

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. októbra (TASR) – Smútok, neschopnosť sa koncentrovať, strata energie či zvýšená únava. Aj to sú príznaky zamestnanca, ktorý prestáva byť v poriadku po psychickej stránke. Duševné zdravie na pracovisku je tento rok hlavnou témou Svetového dňa duševného zdravia.Stres, dôraz na výkonnosť pracovníka a strach zo straty zamestnania, to všetko pôsobí na zamestnancov ako psychická záťaž. Depresívny človek prežíva okrem hlbokých pocitov smútku i pocity viny, cíti sa bezcenný, stráca záujem o prácu alebo sociálne aktivity, zabúda, má problémy s rozhodovaním, môže pociťovať hnev či reagovať podráždene. Môže sa taktiež vyčleňovať z kolektívu.Podľa epidemiologičky Alexandry Bražinovej by si okolie malo všímať takéhoto človeka a či už rodina, alebo priatelia by sa mali snažiť ponúknuť mu pomocnú ruku.zdôraznila pre TASR Bražinová.Zároveň dodala, že ak má niekto sklony k samovražde a už to vysloví, je to varovný signál pre okolie, ktorý sa nesmie odignorovať.konštatovala.Najčastejšími duševnými ochoreniami, ktoré trápia zamestnancov, sú depresie, úzkostné poruchy a závislosti. Psychiatrička Ľubomíra Izáková upozornila, že na ne môže ochorieť každý človek.konštatovala. Zamestnancom radí dodržiavať správnu životosprávu vrátane zdravého stravovania, dostatočný spánok, počas práce im odporúča urobiť si krátke prestávky.Samovraždy sa na Slovensku vlani podpísali pod úmrtie 545 ľudí. V porovnaní s prechádzajúcim rokom ich počet klesol o 47. Celkovo sa vlani zaznamenalo 1496 prípadov úmyselného sebapoškodenia. Svoj život ukončili samovraždou prevažne muži.Došlo tiež k 951 pokusom o samovraždu, čo je medziročný nárast o 92 prípadov. Zo 489 samovražedných pokusov u mužov bolo 38,7 percenta demonštratívnych, ženy sa pokúsili o samovraždu 462-krát, z toho v 35,5 percenta demonštratívne. Najčastejšie sa pokúšali o samovraždu osoby vo vekovej kategórii 30 až 39 rokov, konkrétne 136 mužov a 88 žien.