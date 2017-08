Jeden zo štyroch Nemcov zmenil návyky v konzumácii vajec kvôli obavám

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. augusta (TASR) - Jedna štvrtina dospelých v Nemecku zmenila svoje návyky v konzumácii vajec, a to po škandále s používaním pesticídu fipronil. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, uskutočneného firmou YouGov pre nemeckú tlačovú agentúru DPA.Nemecko je jednou zo 17 krajín, kde boli distribuované vajcia kontaminované pesticídom fipronil, považovaným za škodlivý pre zdravie človeka a za nevhodný na konzumáciu.Fipronil, bežná zložka veterinárnych produktov na ničenie bĺch, vší a kliešťov u zvierat, je zakázané používať na živočíchoch určených na konzumáciu ľuďmi.Pod vplyvom škandálu 16 percent opýtaných v Nemecku konzumuje menej vajec a desať percent sa im vyhýba úplne. Zistila to firma YouGov zameraná na prieskum trhu.Avšak 65 percent nemeckých respondentov odpovedalo, že správy o vajciach kontaminovaných fipronilom ich nevystrašili a jedia ich ďalej, ako zvyčajne.Úrady v rôznych európskych krajinách zastávajú v tomto probléme názor, že riziko pre zdravie ľudí je malé.Pracovníci firmy YouGov urobili prieskum na vybranej vzorke 2500 ľudí vo veku nad 18 rokov a pýtali sa na ich konzumáciu vajec. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom internetu 9.-10. augusta.