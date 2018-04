Jedného z vývojárov nervovoparalytickej látky novičok zrazilo auto

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. apríla (TASR) - Jedného z tvorcov nervovoparalytickej látky novičok zrazilo auto. Incident sa odohral v juhoruskom meste Anapa. Vedca Vladimira Ugľova po ňom hospitalizovali. Jeho život nie je ohrozený, informovala v stredu agentúra Interfax, podľa ktorej nešlo o úmyselnú nehodu.Samotný Ugľov pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy - v rozhovore odvysielanom v stredu - vysvetlil, že auto ho zrazilo na priechode pre chodcov, keď šiel na zastávku autobusu.Za volantom auta bol 70-ročný vodič, ktorý pred priechodom pre chodcov nestihol pribrzdiť a Ugľova zrazil.Vedec má rozsiahle hematómy na pravej ruke a nohe a má poranenú aj hlavu. Lekári v nemocnici, kde ho hospitalizovali, však označili jeho zranenia za ľahké.Incident vyšetruje polícia, ktorá k nemu zatiaľ nevydala žiadne vyhlásenie.Ruská novinárka a spisovateľka Nataľja Gevorkianová, ktorá bola s vedcom v telefonickom kontakte, pre Echo Moskvy uviedla, že Ugľov chce, aby ho dnes prepustili z nemocnice do domáceho ošetrenia, a nemieniUgľov je bývalým vedeckým pracovníkom jednej z pobočiek Štátneho vedeckého výskumného ústavu organickej chémie a technológie a podieľal na vývoji nervovoparalytickej látky novičok, ktorá bola podľa Británie použitá 4. marca pri pokuse o otrávenie bývalého agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije.V súvislosti s Ugľovovou účasťou na vývoji novička sa naňho v poslednom čase so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru obrátilo viacero novinárov, dodal Interfax.V nedávnom rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu BBC Ugľov vyhlásil, že dokázať vinu Ruska za otrávenie Skripaľovcov sa Británii sotva podarí.vyhlásil.Ugľov súčasne nevylúčil, že pri otrávení Skripaľovcov mohli byť použité vzorky látky, s ktorými on sám svojho času pracoval.vysvetlil.Na otázku, ako je možné, že Skripaľovci prežili kontakt s takou vysokotoxickou látkou, Ugľov odpovedal, že pri útoku v juhoanglickom Salisbury bola zrejme použitá