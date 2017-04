Jedným zo zakladateľov Matice slovenskej bol František Bulla

Matica Slovenská Foto: Matica Slovenská Foto: Matica Slovenská

Staré Hory/Bratislava 24. apríla (TASR) - Katolícky kňaz a botanik František Bulla bol jeden zo zakladateľov Matice slovenskej (MS). Narodil sa v Starých Horách 24. apríla 1817. Od jeho narodenia uplynie v pondelok 200 rokov.Po štúdiu na gymnáziu v Banskej Bystrici bol do roku 1842 seminaristom v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici. Po absolvovaní teológie v Ostrihome (Esztergom, dnes Maďarsko) kaplánčil v Predajnej, Brezne a Kremnici. Od roku 1857 bol farárom v osade Svätá Mara (dnes súčasť Socoviec). V roku 1877 ho vymenovali za titulárneho kanonika (čestný titul pochádzajúci z prostredia katolíckych cirkví).Okrem kňazskej služby sa zaoberal botanikou, venoval sa najmä zberu liečivých rastlín. Vybudoval si rozsiahlu knižnicu s botanickou literatúrou. Do tajov liečiteľstva ho zasvätil katolícky kňaz František (Fraňo) Madva, pri ktorom pôsobil ako pomocný kaplán. Obaja sa vypracovali na vyhľadávaných ľudových liečiteľov a pripisuje sa im veľký význam pri ochrane zdravia ľudí vo vtedajšom období.Rozhľadený a vzdelaný František Bulla podporoval slovenské národnobuditeľské hnutie a zvyšovanie kultúrneho povedomia národa. Angažoval sa pri zakladaní Matice slovenskej a pri založení patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom.Publicisticky prispieval do periodík Kazateľňa a Katolícke noviny.František Bulla zomrel 14. augusta 1900 v Starých Horách.