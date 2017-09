Jozef Viskupič kandiduje na predsedu v Trnavského kraja

Na snímke zľava Veronika Remišová (OĽaNO), kandidát na župana Jozef Viskupič (OĽaNO) a Ján Budaj (Zmena zdola) počas spoločného tlačového brífingu hnutí a strán OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Zmena zdola a OKS, na ktorom predstavili kandidáta na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča. V Trnave, v pondelok 4. septembra 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 4. septembra (TASR) – Kandidatúru na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ohlásil dnes na tlačovej konferencii v Trnave Jozef Viskupič (OĽANO). O najvyšší post v krajskej samospráve sa bude uchádzať s podporou strán OĽANO, SaS, KDH, NOVA, Občianska konzervatívna strana a Zmena zdola. Do kampane ide s heslom Odhodlaný zmeniť náš kraj.Zástupcovia strán podpísali pri príležitosti ohlásenia jeho kandidatúry koaličnú dohodu pre voľby do TTSK.Prioritami Jozefa Viskupiča sú dobré hospodárenie, vytvorenie strategickej komunikácie s miestnou samosprávou, rozvoj dopravnej infraštruktúry, oblasť školstva a sociálnych služieb. Podľa neho nie je potenciál kraja dostatočne využitý. Príkladom je cestovný ruch.uviedol. Kvalita služieb podľa neho vyspelému regiónu nezodpovedá.konštatoval Viskupič. Cesty kapacitne nestačia novým veľkým investíciám ako Peugeot, Samsung či Amazon, nerealizuje sa potrebný druhý most v Hlohovci či obchvat Senice. Kriticky sa vyjadril aj o hospodárení TTSK, poukázal na zadlžovanie.konštatoval Viskupič.Veľa si sľubuje od myšlienky obnovy v súčasnosti absentujúcej komunikácie so všetkými primátormi a so starostami.uviedol. Chce aj z ich podnetov tvoriť volebný program pre TTSK. Má v úmysle kontinuálne zlepšovať kvalitu stredných škôl a so zriaďovateľmi zdravotníckych zariadení zabezpečovať kvalitnú starostlivosť o pacientov.uviedol Viskupič.Viskupič je už druhé volebné obdobie poslancom Národnej rady SR za OĽANO-NOVA. Oznámil, že v prípade svojho zvolenia sa poslaneckého mandátu vzdá. Ľubomír Galko (SaS) na tlačovej besede uviedol, že Viskupič podľa neho už dokázal, že má dobrý ťah na bránu a mieri presne.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.