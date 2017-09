Jubilantka Gloria Estefanová je nekorunovanou kráľovnou latino

Americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefanová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Havana/Bratislava 1. septembra (TASR) - Americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefanová patrí medzi najúspešnejšie umelkyne v histórii latinskoamerickej hudby. V piatok 1. septembra sa dožíva 60 rokov.Za štyri desaťročia v hudobnom priemysle predala speváčka a textárka viac ako 90 miliónov albumov, ktoré jej vyniesli prestížne ocenenia ako Grammy Awards, Latin Grammy Awards, Billboard Latin Music Awards či ALMA Awards.Gloria Estefanová sa narodila 1. septembra 1957 v kubánskej Havane. Mala sotva 16 mesiacov, keď jej rodina musela Kubu z politických dôvodov opustiť. Usadili sa v Miami v americkej Kalifornii, kde budúca speváčka absolvovala vysokoškolské štúdium na miestnej univerzite (The University of Miami). Popri štúdiu pracovala ako anglicko-španielsko-francúzska prekladateľka na zákazníckom oddelení medzinárodného miamského letiska (Miami International Airport).Jej prvé verejné hudobné vystúpenie sa odohralo na tradičnej kubánskej svadbe, kde ju o to požiadal jej budúci manžel Emilio Estefan Jr. V ten večer sa ako speváčka pridala ku skupine Miami Sound Machine. Gloriu Estefanovú odmenilo publikum veľkým aplauzom a ona sa o niekoľko týždňov stala hlavnou speváčkou tejto legendárnej formácie, ktorá v prvých rokoch svojej existencie vystupovala a nahrávala piesne v španielčine. Za krátky čas si formácia získala mnoho fanúšikov, anglicky hovoriace publikum si podmanila hitmi Dr. Beat (1984) a Conga (1986).V roku 1988 sa názov kapely zmenil na Gloria Estefan and The Miami Sound Machine a začiatkom roka 1989 začala byť Estefanová označovaná za sólovú umelkyňu. Po úspechu skladby Anything For You sa album Let It Loose (1987), z ktorého pochádzala, začal vydávať aj pod názvom Anything For You (1987). Koncom roka 1989 vyšiel speváčke album Cuts Both Ways, ktorého sa predalo viac ako 10 miliónov kusov. Už v prvom mesiaci predaja získal v Spojených štátoch amerických platinovú platňu a podobný úspech zaznamenal aj v Spojenom kráľovstve, Austrálii, Holandsku, Belgicku a Japonsku.Pri propagácii albumu Cuts Both Ways v marci 1990 sa Gloria Estefanová vážne zranila pri autonehode. Po prevoze helikoptérou do nemocnice v New Yorku jej diagnostikovali fraktúru chrbtice. Počas operácie lekári na fixovanie chrbtice použili titánový materiál. Umelkyňa sa po operácii zotavovala takmer rok.Na popredné priečky hitparád sa speváčka úspešne vrátila s mnohými ďalšími albumami. Spomenúť možno Into the Light (1991), Hold Me, Thrill Me, Kiss Me (1994), Destiny (1996) či gloria! (1998). Albumom Mi Tierra (1993) Estefanová zdôraznila svoje kubánske korene a získala zaň cenu Grammy (1994) za najlepší tropický latinský album (Best Tropical Latin Album). Druhú cenu Grammy (1996) vyniesla speváčke platňa Abriendo Puertas (1995). K novším hudobným počinom latino hviezdy patria albumy Miss Little Havana (2011) a The Standards (2013).Okrem vyššie spomenutých hudobných ocenení je Gloria Estefanová laureátkou niekoľkých cien za humanitárnu a dobročinnú prácu. Dvakrát vstúpila do textárskej siene slávy a jej meno zdobí známy Hollywoodsky chodník slávy (Hollywood Walk of Fame).S Emiliom Estefanom Jr. tvorí manželský pár od roku 1978, majú spolu dve deti.