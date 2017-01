Juhovýchod Európy bojuje so snehom a nízkymi teplotami

Muž odhŕňa lopatou sneh z chodníka v Istanbule, 7. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia/Bukurešť 11. januára (TASR) - Najnovšia vlna mrazov pripravila v Európe o život najmenej 73 ľudí, pričom teploty na niektorých miestach boli najnižšie za posledné desaťročia.Bulharskí vojaci dnes s použitím ťažkej techniky odpratávali sneh z hlavných ťahov, zachraňovali uviaznutých ľudí a dopravovali do odľahlých obcí potraviny a pitnú vodu. Ministerstvo energetiky informovalo, že odmietlo naliehavé žiadosti susedného Grécka a Turecka, aby im vypomohlo s dodávkami elektriny. Obáva sa totiž možnosti, že domáci odberatelia by museli dostávať elektrinu na prídel.Časti severného a východného Bulharska paralyzujú snehové záveje, ktoré blokujú cesty a odrezali 117 miest a obcí od dodávok elektriny. Hlavná diaľnica spájajúca metropolu Sofia s čiernomorským prístavom Burgas zostala dnes uzavretá.V Rumunsku bolo dnes v dôsledku snehu nepriechodných vyše 130 ciest, na železnici spôsobil obrovské meškania a rušenie spojov. V hlavnom meste Bukurešť cestovali tisíce ľudí metrom a ďalší sa vydali do cieľa svojej cesty pešo po uliciach, pretože na chodníkoch sa vŕšia kopy snehu. Niektorí ľudia použili dokonca bežky.Moldavská pohraničná polícia kvôli veľkému množstvu čerstvého snehu dočasne zatvorila sedem priechodov na hranici s Ukrajinou.V Srbsku najnovším mrazom pripisujú šesť úmrtí.V Bosne a Herecegovine podľa úradov zomreli od 2. januára na podchladenie štyria starší ľudia.V Kosove polícia informovala, že našla mŕtveho bezdomovca, ktorý evidentne umrzol. Je druhou smrteľnou obeťou zimy v tejto krajine. Teploty v Kosove klesli na mínus 25 stupňov Celzia a mnohé oblasti zostali bez elektriny.Meteorológovia označili súčasnú zimu za najchladnejšiu od roku 1963.Sneh odrezal aj mnohé obce na juhu Albánska, kde evidujú zatiaľ deväť mŕtvych, väčšinou bezdomovcov. Vojenské vrtuľníky a záchranné tímy pomáhali pri distribúcii pomoci do odľahlých horských oblastí, zatiaľ čo vojaci a ťažká civilná technika odpratávali sneh z ciest.