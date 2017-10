Juncker: Briti sa musia zaviazať, že splatia svoje finančné podlžnosti

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncke Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 13. októbra (TASR) - Spojené kráľovstvo sa musí zaviazať, že zaplatí to, čo dlhuje Európskej únii, aby mohli začať rokovania s Londýnom o budúcich, pobrexitových vzťahoch s EÚ. Podľa agentúry Reuters to uviedol predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker počas dnešného prejavu na Luxemburskej univerzite.opísal Juncker doterajších päť kôl rokovaní o brexite.Zároveň spresnil, že sa vyjednávačom nedarí nájsť skutočný kompromis najmä ohľadom nesplatených britských finančných záväzkov voči rozpočtu EÚ. Tie neboli oficiálne konkretizované, európske médiá však hovoria o sume od 60 do 100 miliárd eur.uviedol.Hlavný vyjednávač Európskej komisie pre brexit Michel Barnier vo štvrtok po skončení piateho kola rokovaní vyjadril poľutovanie nad tým, že diskusie o finančnom vyrovnaní ocitli "v slepej uličke".Piate kolo rokovaní bolo posledným pred rozhodujúcim summitom EÚ 19.-20. októbra. Londýn dúfa, že európski lídri na summite zvážia doterajší pokrok v "rozvodovom konaní" a odsúhlasia druhú fázu rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou.Podľa návrhu vyhlásenia európskych lídrov, ku ktorému sa dostala agentúra Reuters, premiéri a prezidenti na summite na budúci týždeň ponúknu Británii decembrový termín na otvorenie rokovaní o voľnom obchode - výmenou za to, že Londýn pristúpi na výhodnejšie podmienky z prvej fázy rokovaní.Túto možnosť naznačil aj predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý v utorok (10.10.) vyhlásil, že rokovania o brexite nepokročili dostatočne na to, aby sa k druhej fáze rokovaní prikročilo pred summitom EÚ v decembri.