Juncker bude diskutovať s mladými youtubermi z EÚ

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. septembra (TASR) - Traja európski mladí youtuberi dostali príležitosť položiť niekoľko otázok predsedovi Európskej komisie (EK) Jeanovi-Claudovi Junckerovi, ktorý v stredu prednesie každoročný prejav o stave Únie.Diskusia s youtubermi venovaná problematike EÚ prebehne deň po Junckerovom prejave, teda vo štvrtok. Širšia verejnosť ju bude môcť naživo sledovať od 14.00 h na televíznom kanáli Euronews a na serveri YouTube, informovala tlačová agentúra Belga.Šancu na kladenie otázok šéfovi eurokomisie tento rok dostali youtuber Abdel en Vrai z Belgicka a nemecká videoblogerka Diana zur Löwen. Českú republiku bude zastupovať youtuber, ktorý si hovorí Kovy. Belgičan s humorom reaguje na aktuálne diaie vo svete, Nemka sa viac zameriava na módu a krásu a Kovy sa venuje hudobným paródiám. Všetci traja majú na YouTube viac ako 1,3 milióna odberateľov.Belga upozornila, že Juncker sa po prednesení správy o stave Únie už po druhýkrát zapojí do "live" slovných súbojov s youtubermi. V tomto smere ho inšpiroval bývalý prezident USA Barack Obama, ktorý po výročných prejavoch v Kongrese mával podobné videostretnutia s mladými ľuďmi.Počas vlaňajšej debaty francúzska blogerka Laetitia Birbesová dávala Junckerovi aj nepríjemné otázky týkajúce sa jeho dlhoročného pôsobenia na poste premiéra a ministra financií Luxemburska, ktoré nadnárodné firmy využívali ako daňový raj.S otázkami na predsedu EK sa do štvrtku môžu obrátiť všetci občania členských krajín EÚ, a to prostredníctvom twitterového účtu #AskJuncker.