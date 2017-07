Juventus Turín predstavil novú posilu. Brazílčana Douglasa Costu

Brazílčan Douglas Costa Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 17. júla (TASR) - Úradujúci taliansky futbalový šampión Juventus Turín v pondelok oficiálne predstavil svoju novú posilu Brazílčana Douglasa Costu. Dvadsaťšesťročný krídelník prišiel do tímu Serie A na sezónne hosťovanie z Bayernu Mníchov za šesť miliónov eur, pričom dohoda klubov zahrňuje aj opciu na trvalý prestup hráča o rok za 40 miliónov eur.uviedol pri prezentácii Douglas Costa, ktorý by rád pripravil čo najviac gólov pre kanoniera "Juve" Gonzala Higuaina.Napriek prehrevo finále Ligy majstrov a strate defenzívnych opôr Daniho Alvesa a Leonarda Bonucciho, ktorý má namierené do AC Miláno, si Costa myslí, že prichádza do klubu. Brazílčan prestúpil do Bayernu v roku 2015 z ukrajinského Šachtaru Doneck. V 77 súťažných stretnutiach za Bavorov strelil štrnásť gólov a pridal 27 asistencií.Vedenie Juventusu zároveň v pondelok informovalo, že otvorilo nové klubové sídlo v blízkosti Allianz štadióna. V kanceláriách o rozlohe 4000 metrov štvorcových bude sídliť manažment klubu a pracovníci administratívy. Budova je súčasťou budúcej Jvillage, v ktorej sa bude nachádzať aj tréningové centrum, hotel, tlačové stredisko, klubová predajňa či škola. Informáciu priniesli agentúry DPA a AP.