K Medzinárodnému dňu archeológie sa pripája aj Slovensko

Gerulata v Bratislave-Rusovciach Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Boston/Paríž 21. októbra (TASR) - Aj Slovensko sa pripája k Medzinárodnému dňu archeológie, ktorý pripadá na tretiu októbrovú sobotu. V tomto roku je to 21. október.Západoslovenské múzeum už informovalo o svojom podujatí pripravenom na štvrtok (19.10.), ďalej avizovali svoj program Východoslovenské múzeum v Košiciach na sobotu 21. októbra a Múzeum mesta Bratislavy - Antická Gerulata Rusovce taktiež na 21. októbra. Podľa informácií na portáli e-kysuce.sk Kysucké múzeum v spolupráci s Gymnáziom Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci zorganizovalo na začiatku októbra pre študentov štvrtého a piateho ročníka prednášku a besedu s archeologičkou múzea Dankou Majerčíkovou.Medzinárodný deň archeológie je oslavou archeológie a nadšenia z objavovania. Každý rok archeologické organizácie v mnohých krajinách sveta ponúkajú na archeológiu zameraný program a aktivity pre návštevníkov rôzneho veku a záujmov. Spomedzi nich uvádzajú zahraničné zdroje napríklad festivaly pre rodiny, návštevy archeologických lokalít, prednášky, príchod profesionálneho archeológa do školy alebo aj osobitný program v múzeách či v priestore archeologického sídla.Archeológovia sa v tomto termíne usilujú o zvýšenie povedomia o archeológii tým, že verejnosti poskytujú možnosť zapojiť sa do mnohých činností. Jedným z hlavných cieľov Medzinárodného dňa archeológie je zdôrazniť myšlienku, že archeológia je všade okolo človeka.Vo Francúzsku organizujú od roku 2010 Národné dni archeológie. V tomto roku sa konali 15.-17. júna s podporou ministerstva kultúry a komunikácie a Národného archeologického ústavu pre záchranné výskumy (INRAP). Ten bol založený v roku 2001 zákonom o záchrannej archeológii.Prvýkrát sa Deň archeológie konal v roku 2011 ako národný na americkom kontinente - v USA, Kanade a zámorských územiach, informoval Americký archeologický ústav (AIA). V roku 2013 si tento deň pripomínalo vyše 70.000 ľudí v rôznych krajinách sveta a sviatok sa stal Medzinárodným dňom archeológie.