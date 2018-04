K storočnici vznikla antológia českej a slovenskej literatúry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vysoké Tatry 12. apríla (TASR) – V rámci Tatranskej literárnej jari vo štvrtok popoludní predstavili vo Vile Flóra v Starom Smokovci novú antológiu súčasnej českej a slovenskej poézie. Nesie názov Refrény času a je výsledkom dlhodobej spolupráce slovenských a českých autorov zastúpených v Obci spisovateľov Českej republiky (OSČR) a Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Vydali ju pri príležitosti storočnice vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.objasnil pre TASR editor slovenskej časti antológie a tajomník SSS Štefan Cifra. Podľa neho bolo dosť náročné nájsť spoločný názov tejto publikácie, ktorý by znamenal v oboch jazykoch to isté, a to aj napriek tomu, že slovenčina a čeština sú si blízke.konštatoval.Publikácia prezentuje nielen diela autorov v približne stovke veršov od každého, ale aj bibliografické fakty o nich.dodala editorka českej časti Lydie Romanská-Lidmilová, ktorá je zároveň podpredsedníčkou OSČR. Kniha vyšla v náklade 800 kusov, má takmer 250 strán a časť bude k dispozícii aj vo voľnom predaji. Okrem Vysokých Tatier ju chcú neskôr odprezentovať na knižných veľtrhoch v Prahe a v Bratislave. „Podľa môjho názoru sa táto kniha veľmi podarila, mám z nej obrovskú radosť,“ zhodnotila česká editorka.Autorom ilustrácií je Martin Kellenberger, kreslené výjavy zo slovenskej i českej histórie do knihy podľa Cifru veľmi dobre zapadli.zdôraznil Cifra. Takýmto spôsobom chceli iniciátori myšlienky zároveň umožniť prezentáciu najlepším básnikom z radov členom SSS a OSČR a ukázať, že slovenská a česká poézia stále predstavuje hodnotné umenie.