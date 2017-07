Kalifornia schválila zákony na účinnejší boj proti klimatickým zmenám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 18. júla (TASR) - Kalifornské zákonodarné zhromaždenie v pondelok schválilo dva zákony určené na boj s klimatickými zmenami. Ide o predĺženie programu na regulovanie obchodovania s emisiami do roku 2030 a stanovenie nových usmernení pre meranie znečistenia ovzdušia. Informovala o tom agentúra DPA.Predseda kalifornského Senátu Kevin de Léon vo svojom vyhlásení v reakcii na výsledok hlasovania uviedol, že, čoho Washington nie je schopný.Obchodovanie s emisiami (program "cap and trade") je obchodný mechanizmus, ktorý umožňuje kontrolovanie znečistenia prostredníctvom ekonomických výhod s cieľom postupne znižovať vyprodukované emisie.Na rozdiel od vydávania príkazov či zákazov alebo rozdávania dotácií patrí systém obchodovania s emisiami medzi flexibilné spôsoby regulácie. Jednotlivým členom programu totiž umožňuje, aby sa samostatne rozhodovať, ako najlepšie dosiahnuť svoje (prípadne spoločné) ciele.Spomínané schválené predĺženie obmedzenia na obchodovanie sa v praxi prejaví tak, že Kalifornia by mala do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov o 40 percent pod úroveň z roku 1990, spresnil minulý týždeň úrad kalifornského guvernéra Jerryho Browna.Kalifornské médiá pripomenuli, že na schválenie tohto opatrenia boli potrebné hlasy poslancov oboch hlavných politických táborov - republikánov i demokratov.Guvernér Brown v noci nadnes vo svojom tweete vyzdvihol, že senátori dokázali prekonať rozdielne názory a politickú orientáciu,"Takto vyzerá dobrá vláda," konštatoval.Podotkol tiež, že prijatie medzičasom už schváleného zákona podporilo viac ako 150 subjektov vrátane čelných podnikateľov a odborárov.Politickí lídri štátu Kalifornia už dávnejšie vyhlásili, že mienia pokračovať vo svojom boji za elimináciu dôsledkov klimatických zmien, a to aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump v júni oznámil, že Spojené štáty odstúpia od parížskej dohody o klimatických zmenách, podpísanej v roku 2015.