KALIŇÁK: Na e-komunikáciu nie je pripravená takmer polovica firiem

Bratislava 13. mája (TASR) – Na elektronickú komunikáciu so štátom stále nie je pripravená takmer polovica firiem. K svojej elektronickej schránke má nateraz prístup iba niečo vyše 54 percent štatutárov firiem zapísaných v obchodnom registri. Uviedol to minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý podnikateľov vyzval, aby si túto záležitosť nenechávali na poslednú chvíľu.Na aktivovanie elektronickej schránky ostáva štatutárom sedem týždňov.uviedol minister.Kaliňák podnikateľom pripomenul, že elektronická komunikácia so štátom bude pre nich v budúcnosti dôležitá.upozornil.Minister v tejto súvislosti uviedol, že na takýto jednorazový nápor sa úrady nemôžu dopredu úplne pripraviť.pripomenul. Ministerstvo ale prijalo opatrenia a vybavovacie miesta posilnilo v rámci možností personálne i finančne.ozrejmil.Štatutári musia mať od 1. júla povinne aktivovanú elektronickú schránku na komunikáciu so štátom. Štátne inštitúcie budú totiž od tohto dátumu komunikovať s nimi takýmto spôsobom, na čo je potrebné mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom. Elektronická schránka bude slúžiť na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky bol stanovený do konca júla 2016. Tento termín bol predĺžený do konca roka 2016 a neskôr do polovice roka 2017. V budúcnosti by sa už nemal predlžovať.Aktiváciu občianskeho preukazu si možno vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov. V pondelok, utorok a vo štvrtok sú otvorené od 08.00 h do 15.00 h, v stredu do 17.00 h, v piatok do 14.00 h. Pri prevzatí dokladu si treba nechať bezplatne vydať aj certifikáty potrebné k vytvoreniu zaručeného elektronického podpisu, ktorý možno využiť najmä pri množstve e-služieb poskytovaných štátom. Každý, kto požiada o elektronický podpis, dostane bezplatne čítačku.