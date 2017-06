KALIŇÁK: Na odstúpenie treba v prvom rade nejaký dôvod

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 7. júna (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) vníma pozitívne ďalší protikorupčný pochod, ktorý študenti zorganizovali v pondelok (5.6.). Na jeho odchod z politiky, čo je jedna požiadaviek organizátorov, nevidí dôvod. Mladí ľudia sú podľa ministra dezorientovaní médiami, ktoré vždy nehovoria pravdu.„Je dôležité, že sa mladí ľudia zaujímajú o niektoré dôležité témy, ktoré sú politické a na ktoré chcú klásť dôraz. To je dobre. Tým pádom sa o nich viacej diskutuje a možno omnoho viacej návrhov na zlepšenie situácie môže prísť a môžu sa zrealizovať,“ zhodnotil minister, ktorý už rok čelí tlakom v súvislosti s kauzou Bašternák.Kaliňák pripomenul, že množstvo z takýchto návrhov sa už aj zrealizovalo a mnohé z nich priniesli úspechy. Menoval elektronické trhovisko s doterajšími úsporami 200 miliónov eur. „Má za sebou transparentné a anonymné súťaže, čo je vlastne základným princípom toho, aby sme mohli odbúrať korupciu,“ zdôraznil. Výsledky v boji proti korupcii však má podľa neho aj policajný zbor.Na odstúpenie treba v prvom rade nejaký dôvod, reagoval Kaliňák na požiadavku protestujúcich študentov. Tí vnímajú ministra ako podozrivého z marenia riadneho vyšetrenia káuz s korupčným obsahom.„Tie dôvody, ktoré uvádzajú, vychádzajú z informácií, napríklad Denníka N, ktorý zase píše stále pomerne veľa neprávd,“ argumentoval. „Keď si pozriete tie dôvody, ktoré nevychádzajú zo skutočností, ako napríklad, že som v nejakej súvislosti nehovoril pravdu, tak som sa na to vždy pýtal a ukázalo sa, že som vždy pravdu hovoril a to, že som klamal, nie je pravda. Tak sa v tom ťažko orientovať,“ doplnil.Kaliňák v parlamente na otázku, či prijal peniaze od Ladislava Bašternáka, odpovedal, že ich nedostal. Neskôr vyplynulo, že odkúpil od podnikateľa obvineného v súčasnosti z daňovej trestnej činnosti za 430.000 eur podiel v obchodnej spoločnosti BA Haus. Na účet dostával splátky dlhu tejto spoločnosti, ktorý bol súčasťou kúpnej ceny. Obchod preveruje Generálna prokuratúra.V pondelok sa v Bratislave a Košiciach uskutočnil v poradí druhý protikorupčný pochod, ktorý zorganizovali študenti. Prišli tisíce ľudí. Organizátori požadovali odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara, odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a vyšetrenie káuz Bašternák a Gorila. Tiež pokračovanie vyšetrovania a súdnych konaní ohľadom Mečiarom amnestovaných skutkov.