Kaliňák:Slovensko má najnižší pomer legálnych zbraní k počtu obyvteľov

Brusel 14. septembra (TASR) - Slovensko je v Európskej únii na chvoste krajín podľa počtu legálne držaných zbrani na počet obyvateľov. Uviedol to dnes v Bruseli minister vnútra SR Robert Kaliňák v rámci zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti.Ministri vnútra členských krajín EÚ v Bruseli rokovali o migrácii a boji proti terorizmu. Kaliňák na otázku TASR, či schvaľuje návrhy, aby na Slovensku právo vlastniť zbraň bolo zaručené ústavou, odpovedal, že si chce tento návrh najskôr podrobne preštudovať. Zároveň dodal, že Slovensko by nebola prvá európska krajina, ktorá má takýto zákon.opísal situáciu slovenský minister vnútra.V tejto súvislosti pripomenul, že niektoré rozhodnutia na celoeurópskej úrovni upravujúce zbrojný režim sú namierené voči ľuďom, ktorí nikdy bezpečnosť neohrozovali. Podľa neho nie je vhodné, aby nejaká smernica "likvidovala" kluby historických zbraní alebo historických bojových umení, ktoré ako jediné pripomínajú mladým generáciám, ako sa bojovalo počas druhej svetovej alebo počas napoleonských vojen.Za "smiešne" označil Kaliňák to, ak pravidlami EÚ trestáme tých, ktorí ich nikdy neporušili. Týka sa to aj poľovníkov a legálnych držiteľov zbraní, lebo legálnymi zbraňami nebol nikdy spáchaný teroristický útok.Podľa Kaliňáka je vecou legislatívy každého členského štátu EÚ, ako zaistí ochranu tých, ktorí sú držiteľmi zbraní a plnia si svoje povinnosti.uzatvoril.