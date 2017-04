KALIŇÁK: Sulík a Matovič potvrdili chystanú spoluprácu s kotlebovcami

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Banská Bystrica 28. apríla (TASR) – To, že ĽSNS Mariana Kotlebu reagovala na štvrtkový (27.4.) policajný zásah a obvinenie z extrémizmu voči svojmu poslancovi Národnej rady SR Stanislavovi M. fašistickým slovníkom, považuje podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) "v podstate za normálne, keďže je súčasťou ich každodennej výbavy". No vyjadrenia opozičných politikov Richarda Sulíka (SaS) a Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA), ktorí sa postavili na stranu extrémistov, sú pre neho šokujúce a jednoznačne len potvrdili, že SaS a OĽaNO sa pripravujú na spoluprácu s kotlebovcami. Konštatoval to dnes v Banskej Bystrici minister Kaliňák.zdôraznil minister vnútra.Zopakoval, že minister vnútra neriadi políciu v oblasti vyšetrovania. Pánom trestného konania je prokurátor, vyšetrovateľ je jeho nezávislou súčasťou. Prehliadku priestorov rieši vyšetrovateľ, ktorý je procesne samostatný a vykonáva príkaz dozorujúceho prokurátora. Prehliadka bola urobená v súlade s trestným poriadkom.dodal Kaliňák s tým, že policajti si robili iba svoju prácu, sú to slušní ľudia, ktorí pri polícii pracujú dlhé roky a zažili päť aj šesť ministrov vnútra.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol obvinenie poslancovi NR SR Stanislavovi M. za trestné činy extrémizmu, konkrétne za prečiny výroby extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Dôvodom mal byť poslancov status na sociálnej sieti, v ktorom sa pohoršoval nad niektorými ľuďmi vyznamenanými prezidentom Andrejom Kiskom, pričom poukazoval na ich údajný židovský pôvod.Polícia prišla pre poslanca na rokovanie výboru NR SR a zaistila dôkazy v jeho poslaneckej kancelárii, a to aj za jeho účasti.Líder OĽaNO-NOVA Matovič označil zásah polície počas rokovania školského výboru za teatrálny a neadekvátny a strane Mariana Kotlebu vraj pomôže len politicky posilniť.V podobnom duchu to vidí aj líder SaS Richard Sulík. Reagujúc na dnešné výroky Roberta Kaliňáka pripomenul, že liberáli okrem spolupráce so Smerom odmietajú aj koaličnú spoluprácu s ĽSNS.uviedol Sulík.V mene SaS zároveň požiadal, aby policajný postup voči poslancovi Stanislavovi M. preverila inšpekcia MV.dodal líder SaS.