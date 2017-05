Kaliňák vyznamenal letušku letky MV SR, ktorá lietala ešte za Husáka

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) – Robert Kaliňák (Smer-SD) dnes udelil pamätnú medailu ministra vnútra I. triedy letuške Leteckého útvaru ministerstva vnútra (MV) Anne Gorodovovej, ktorá lietala ešte s bývalým prezidentom ČSSR Gustávom Husákom a v septembri tohto roka odchádza do dôchodku. Urobil tak priamo na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave, z ktorého dnes na svoj posledný let odštartovalo lietadlo leteckého útvaru JAK-40. Ako učebná pomôcka bude slúžiť dopravnej univerzite v Žiline.Gorodovová sa počas svojej práce od roku 1973 na palubách lietadiel stretla napríklad s 11 porevolučnými ministrami vnútra a mnohými ďalšími významnými domácimi a zahraničnými politikmi.povedal Kaliňák.Podľa letušky sú na palube lietadla všetci politici milí a skromní a mala ich veľmi rada. Jednu udalosť však napriek tomu považuje za výnimočnú.zaspomínala si.Doteraz odlietala približne 20.000 letových hodín a asi 20 miliónov kilometrov, pričom precestovala takmer celý svet.Svoj posledný let dnes absolvoval aj stroj JAK-40 z Leteckého útvaru MV SR. Vyrobili ho v roku 1979 a jeho kapacita je 16 pasažierov. Lietadlo nalietalo 6722 hodín, absolvovalo 7409 pristátí a prepravilo takmer 67.000 osôb.Okrem slovenských ústavných činiteľov týmto špeciálom letel napríklad aj japonský princ Fumihito Akišino. Exprezident Rudolf Schuster bol týmto JAK-om prevezený do nemocnice v rakúskom Innsbrucku.