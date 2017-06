Kam najviac investovala vlani bánovská samospráva? Cesty to neboli

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bánovce nad Bebravou 25. júna (TASR) - Najviac financií investovali vlani Bánovce nad Bebravou do dobudovania športovísk v meste. Na tento účel vynaložili 397.607 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o výstavbe mesta a zhodnotení súčasného stavu v oblasti povoľovania stavieb, ktorú na svojom tohtotýždňovom rokovaní vzali na vedomie bánovskí mestskí poslanci.Do oblasti výstavby a údržby komunikácií investovalo mesto vlani vyše 96.000 eur. Najviac financií z tejto sumy išlo na opravu chodníka na Ozorovskej novej, výmenu povrchov komunikácie na uliciach Stromová a Svinická.Vyše 43.000 eur išlo v roku 2016 na oblasť údržby nebytových priestorov v meste, z toho najviac financií išlo na vybudovanie a zariadenie kuchyne v mestskom kultúrnom stredisku a stavebné úpravy interiérov administratívnej budovy Tedosu. Ďalšie financie použila samospráva i na spracovanie doplnku k územnému plánu, vybudovanie chodníkov na cintoríne v Horných Ozorovciach a prístrešku na cintoríne v Malých Chlievanoch.Za vyše 327.000 eur zabezpečila vlani samospráva práce na čiastočnom dobudovaní zimného štadióna, ďalších asi 18.000 eur išlo na oplotenie areálu Spartaku a zimného štadióna. Financie použila samospráva i na ďalšie zveľadenie športovísk v meste.V tomto roku mesto plánuje, prípadne realizuje ďalšie investičné akcie, mesto sa bude podieľať, respektíve sa podieľa na výmene povrchu komunikácií v Horných Ozorovciach, budovaní odstavných plôch, rekonštrukcií komunikácií prostredníctvom PPP projektu, deštrukcii objektu klubu dôchodcov či výmene okien a zateplení bytového domu na ulici 5. apríla.Z informatívnej správy ďalej vyplýva, že vlani na stavebný úrad podala verejnosť 233 žiadostí, návrhov či ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav, tých bolo najviac, a to 121. Špeciálny stavebný úrad vybavil vlani päť podaní. Pre iné obce oba úrady riešili 155 podaní.