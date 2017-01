Kameramanka, ktorá v Maďarsku kopala do migrantov, dostala podmienku

Kameramanka na záber z videa, ako kope do migrantov. Foto: youtube.com Foto: youtube.com

Budapešť 13. januára (TASR) - Okresný súd v Segedíne odsúdil dnes bývalú kameramanku súkromnej maďarskej televízie N1TV, ktorá mala podľa obžaloby v juhomaďarskej obci Röszke v septembri 2015 kopať do migrantov a podraziť nohy Sýrčanovi s dieťaťom na rukách. Súd ju uznal vinnou z prečinu výtržníctva a odsúdil ju na tri roky odňatia slobody podmienečne.Podľa spravodajského servera magyaridok.hu verdikt nie je právoplatný. Pojednávanie trvalo iba jeden deň.Obvinená P. L. nebola prítomná v súdnej sieni, zdržiavala sa v inej budove súdu a proces sledovala prostredníctvom video prenosu. Polícia totiž nedávno nariadila jej osobnú ochranu. Časť pojednávania, ktorá sa týkala jej osobných záležitostí, bola neverejná.Súd napokon neuznal kameramanku vinnou z podrazenia nôh migranta. Ten totiž podľa verdiktu súdu stratil rovnováhu tom, čo sa ho snažil zastaviť policajt, ktorý mu chytil ruksak. Obvinená zdôrazňovala, že mala v rukách kameru, preto sa pred masou utekajúcich migrantov mohla brániť jedine nohami.Z videozáznamov skúmaných súdom vyplýva, že obvinenú najskôr sotil jeden z utekajúcich migrantov; až následne kopla mladého muža a jedno dievča.Podľa spisu obžaloby násilné konanie kameramanky síce nespôsobilo poranenia, ale vyvolalo pohoršenie. Podľa verdiktu súdu sa tým dopustila prečinu výtržníctva.Sýrčan Usáma Abdal Muhsín spolu s dieťaťom pri incidente z 8. septembra 2015 spadol na zem na poli pri srbských hraniciach, na ktorom utekali migranti pred maďarskými policajtmi. Videozáznamy z udalosti vyvolali pobúrenie po celom svete.Z Maďarska sa Muhsín dostal do Nemecka, kde médiá zistili, že v Sýrii bol futbalovým trénerom. Táto informácia inšpirovala španielsku futbalovú školu, ktorá Sýrčanovi ponúkla zamestnanie, aby mu pomohla vybudovať si nový život.Kameramanka sa pôvodne opakovane ospravedlnila za to, že kopala do utekajúcich migrantov a podrážala im nohy. Po zverejnení záberov prišla v televíznej stanici N1TV okamžite o miesto. Uviedla, že jej odvtedy viackrát pohrozili smrťou.