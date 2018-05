Kanada v tréningovom tempe zdolala Nórsko, hetrikom sa zaskvel McDavid

Hráč Kanady Connor McDavid (v strede) strieľa svoj tretí gól brankárovi Nórska Larsovi Haugenovi v zápase B-skupiny MS 2018 Nórsko - Kanada v dánskom Herningu 10. mája 2018. Foto: TASR/AP Hráč Kanady Connor McDavid (v strede) strieľa svoj tretí gól brankárovi Nórska Larsovi Haugenovi v zápase B-skupiny MS 2018 Nórsko - Kanada v dánskom Herningu 10. mája 2018. Foto: TASR/AP

B-skupina (Herning):



Nórsko - Kanada 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

Góly: 2. McDavid (Parayko, Murray), 13. Horvat (Pageau), 16. McDavid (Schwartz), 29. McDavid (Parayko, Nugent-Hopkins), 43. Horvat (Dubois). Rozhodcovia: Kaukokari (Fín.), Lemelin (Rak.) - Fluri (Švaj.), Lazarev (Rus.), vylúčení: 6:3 na 2 min, navyše M. Olimb - Pageau obaja 10 min za úder do oblasti hlavu a krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5139 divákov.



Nórsko: Haugen - Holös, Bonsaksen, Johannesen, Bull, Sörvik, Espeland, Sveum - K. A. Olimb, M. Olimb, Lindström - Valkvae Olsen, Bastiansen, Salsten - Thoresen, Forsberg, Hoff - Kristiansen, Roest, Röymark - Haga

Kanada: McElhinney (49. Kuemper) - Ekblad, Edmundson, Parayko, Murray, Nurse, Pulock, Chabot - Bailey, Schenn, O'Reilly - Nugent-Hopkins, McDavid, Schwartz - Pageau, Horvat, Dubois - Eberle, Barzal, Beauvillier - Jost

Tabuľka B-skupiny:



1. USA 4 2 2 0 0 15:6 10

2. Kanada 4 3 0 1 0 26:6 10

3. Fínsko 4 3 0 0 1 25:5 9

4. Lotyšsko 4 1 1 1 1 11:13 6

------------------------------------

5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:15 5

6. Nemecko 4 1 0 2 1 12:12 5

7. Nórsko 4 0 1 1 2 7:19 3

8. Kórejská rep. 4 0 0 0 4 2:29 0



/zápasy, víťazstvá v riadnom čase, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry v riadnom čase, skóre, body/

Herning 11. mája (TASR) - Kanadskí hokejoví reprezentanti rozdrvili vo svojom štvrtom zápase na MS Nórsko 5:0. Dosiahli už tretie víťazstvo za sebou a s 10 bodmi sa dotiahli na lídra B-skupiny USA, severania zostávajú s tromi bodmi na siedmej priečke.Úradujúci vicemajstri sveta odohrali štvrtkový duel v Herningu v pohodovom tempe, základ vysokého triumfu položili už tromi gólmi v prvej tretine. O ich dominancii svedčí aj pomer striel 33:10. Hetrikom sa vo víťaznom drese blysol kapitán Connor McDavid.Zámorský tím najbližši nastúpi v sobotu o 20.15 h proti Fínsku, Nórov čaká už v piatok o 12.15 derby s Dánskom.Kanaďania v úvode hýrili aktivitou. Individuálne majstrovstvo ukazoval najmä McDavid, dvojnásobný najproduktívnejší hráč NHL sa blysol v prvej tretine dvoma gólmi, tretí pridal po individuánej akcii v oslabení Horvat. Favorit vyhral prvú časť na strely 12:2 a jasne dominoval aj v ďalšom priebehu. Nóri neboli schopní vymaniť sa z trvalého tlaku, nieto ešte ohroziť kanadskú bránku. V polovici stretnutia McDavid zavŕšil hetrik, keď sa spoza bránky natlačil pred Haugena a na dvakrát dorazil puk do siete. Nórsky brankár mohol inkasovať aj viac gólov, ale strely Nugenta-Hopkinsa a Josta zastavili žŕdky. Zámorský gigant dohrával zápas v pohodovom tempe. Hoci sa už nikam nehnal, dokázal v treťom dejstve predviesť ešte niekoľko okulahodiacich kombinačných akcií. Skóre na 5:0 spečatil svojím druhým gólom v zápase Horvat."Celý tím hral úžasne. Vykorčuľovali sme na ľad a odviedli sme opäť dobrú prácu. Ako turnaj plynie, náš výkon sa stále zlepšuje. Vieme, o čom je tento šampionát, musíte vyhrať každý zápas, všetky sú dôležité. Teraz sa môžeme koncentrovať na Fínov.""Na ľade to občas vyzerá, akoby si hral Connor vlastnú ligu... Je oproti ostatným hráčom oveľa rýchlejší. A keď dostane puk, akoby ešte viac nabral rýchlosť. Nedokážem to vysvetliť..."