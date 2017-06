Kancelárka Merkelová zjemňuje svoj odpor voči sobášom gejov a lesieb

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová po prvý raz v pondelok zjemnila svoj odpor voči uzákoneniu sobášov osôb rovnakého pohlavia, informovala agentúra AP.Merkelovej kresťanskí demokrati (CDU) a ich bavorskí spojenci z CSU doteraz opakovane blokovali všetky snahy zaradiť takéto sobáše do nemeckých právnych predpisov. Podľa kancelárky by zákonodarcovia mohli poňať túto tému ako ", čo znamená, že by mohli hlasovať na základe vlastného presvedčenia, a nie pokynov svojich strán.Agentúra DPA uvádza, že hlasovanie na základe svedomia by s najväčšou pravdepodobnosťou viedlo k odsúhlaseniu homosexuálnych sobášov. Ide o horúcu tému pred septembrovými voľbami, keď všetky hlavné strany podporujú takéto sobáše - okrem konzervatívnej CDU a CSU a nacionalistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD).Sociálni demokrati (SPD) si dokonca uzákonenie sobášov osôb rovnakého pohlavia kladú ako podmienku pre vstup do akejkoľvek budúcej koalície.